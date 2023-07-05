İSTANBUL- Yekta Kopan ile Yarının Dünyası”nda bu bölümün konuğu müzisyen Nilipek oldu.

İnsanların en yaratıcı fikirlerinin bir şeyler öğrenmeye çalışırken ortaya çıktığını vurgulayan Nilipek, pandemi öncesinde şarkıların bir kısmını kendisinin yapmaya başladığını, pandemi döneminde ve sonrasında ise müzikte bir çok şeyi kendisinin yaptığını belirterek “Örneğin, bu süreçte Ableton öğrendim. Denerken oyun oynadığım için ortaya ilginç kolajlar çıkıyor. Bu müziği geliştiriyor” dedi. Nilipek şarkılarından da artık daha emin olduğunu belirterek “Nasıl bir müzik yapmak istediğimden daha eminim. Bu, çocuğunu serbest bırakmak gibi bir duygu. İsterse toza toprağa bulansın, isterse çöle gitsin sonra şehre dönsün.” diye anlattı.

“Arkadaşımın ‘Sen ne istiyorsun?’ sorusu kırılma noktam oldu”

Nilipek, Kopan’ın müzik sektörüne adım atmaktaki kırılma noktasını sorması üzerine bir anısını şöyle anlattı: “Üniversitede sanal gerçeklik laboratuvarında çalışıyordum. Akademisyen olurum gibi bir düşüncem vardı. Ama sürekli şikayet ediyordum. Şikayetlerimden sıkılan bir arkadaşım, bir gün ‘Nilipek, sen ne istiyorsun?’ dedi. O an kalakaldım. Bu benim kırılma noktam oldu. Konfor alanımdan çıkamayarak hem kendime hem müziğime de haksızlık ettiğimi düşündüm. O an müzik yapmaya karar verdim.” ve hayatımda verdiği en iyi karardı.”

“Geçmiş Zaman, ilişkilere dair bir şarkı”

Yeni albüm hazırlıklarında olan Nilipek, bu albümün habercisi olan son teklisi “Geçmiyor Zaman” şarkısını da yayında anlattı:“İnsanlarla kurduğumuz ilişkilere dair bir şarkı. İlişkilerde hep birkaç çıkış var. Oradan çıksak, her şeyi yoluna koyabiliriz derken aynı hızla, aynı yolda devam edip kayboluyoruz ve birbirimizden kopuyoruz. Şarkı da bunu anlatıyor.” Nilipek, çalışmalarına Taner Yücel ve Berkay Küçükbaşlar ile çalışmalarına devam ettikleri “Uydurduğumuz Oyunlar” albümünün kasım ayında çıkacağını belirtti. Teknoloji ve müzik dünyası arasındaki ilişkinin de konuşulduğu yayında Nilipek, teknolojinin şarkı yazmaya katkı sunmadığını belirtirken şarkıyı teknik açıdan beslediğini dile getirdi.Pandemi döneminde evden konser veren müzisyen, “Teknoloji olmasaydı iyi bir ses seviyesine ulaşamazdık. Ama bu gerçek bir konser deneyiminin yerini tutmuyor” diyerek görüşlerini bildirdi.

Nilipek’in konuk olduğu Yekta Kopan ile Yarının Dünyası’nın tamamını Paribu’nun Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

HABER: MERVE ELÇİ