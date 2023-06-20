HABER: AZİZ KARATAŞ

Bir çok ünlü ismin ve kurumsal şirketin hesaplarının yönetimi ile birlikte dijital reklamlar, influencer, event ve marketing projeleri ile de geçmişte bir çok başarılı çalışmaya imza atan Beyaztaş, sosyal medyada Thebeyaztas adıyla tanınıyor.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki yeni ajansının açılışı ile birlikte Beyaztaş, yeni projelerin geldiğinin ilk sinyalini vermişti. Bu hafta ise Influencerlar ve sosyal medya yöneticileri ile ilgili açıklamasında “Dijital dünya insanlardan benzersiz içerikler üretmelerini bekliyor bununla beraber markalar doğru dönüşümler elde etmek için, reklam politikalarında çok hızlı çıkışlar yerine sürece yayılan ancak güçlü sadakatli müşteri alt yapısına sahip olan köklü dönüşüm elde etme üstüne çalışması gerekir. Marka sahipleri, doğru isimlerle çalışmak için doğru yolculuğu tercih etmeleri gerekir.” İfadelerini kullandı.

Sosyal medyanın ve dijital dünyanın gözden kaçırılan önemli noktalarına dikkat çeken Ömer Faruk Beyaztaş’ın açıklamaları önümüzdeki günlerde bu problemlere çözüm üretiyoruz der gibi.