Haber: Duha Sena Oskay

Tartışmalı bir Telegram kanalı, Vladimir Putin'in ölümün kapısını çaldığını ancak onun yerine dublörünün hüküm süreceğini iddia ediyor.

General SVR uzun zamandır Putin'in sadece hasta değil ölümcül hasta olduğunu iddia ediyor. Rus liderin sağlığıyla ilgili son güncelleme iddiasına göre Putin'in nalları dikmesi artık "çok yakın". Aynı kanal sansasyonel bir şekilde Putin'in görsel ikizlerinin kamuoyu önüne çıkmaya başladığını öne sürüyor.

Rus siyasi analist Dr. Valery Solovey de bu teoriyi destekliyor, hatta Putin'in 71. doğum günü olan geçtiğimiz Cumartesi gününün son günü olacağını tahmin etmek için kamera karşısına geçti. Ancak Telegram'daki General SVR, ölümünün dünyadan gizli tutulacağını söylüyor.