LJUBLJANA

Henriques, Stozice Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın sezon başında bile iyi durumda olduğunu belirterek, "Biz her zaman her takıma karşı kazanmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz, evimizde veya dışarıda, nerede oynarsak oynayalım. Galatasaray'a karşı kazanmak için mükemmel olmamız bile yetmeyebilir, ama tur atlamak için iki maçımız var ve çalışmalıyız." diye konuştu.

Stadın dolu olmasını beklediğini ifade eden Henriques, "Bu Şampiyonlar Ligi karşılaşması ve biz burada olmayı hakkettiğimizi göstermek zorundayız." dedi.

Galatasaray'ın köklü bir takım olduğunu daha önce kupalar kazandığını hatırlatan Henriques, "Ama sahada her şey olabilir, biz her şeye hazırız. Kolektif olarak başarılıyız ve hep ilerlemek için gayret sarf edeceğiz." şeklinde konuştu.

Olimpija Ljubljana takımı, Stozice Stadı’nda yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

AA