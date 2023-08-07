ANKARA AA- Sarı-lacivertli kulüp, Tete ile ilgili transfer haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.