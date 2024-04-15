Ankara

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13-17 Kasım 2023'te, yarıyıl tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024'te uygulandı.

Okullardaki 8-12 Nisan 2024'teki ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı tatili ile birleşti.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen, bayram tatili ile birleşen ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

MEB, 66 bin 416 ton atık kağıdı ekonomiye kazandırdı MEB, 66 bin 416 ton atık kağıdı ekonomiye kazandırdı

11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.