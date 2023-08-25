İSTANBUL- 2023-2024 Eğitim yılı için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin son günlerini yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim yılının takvimini duyurdu. Öğrenciler ve veliler ise okullar ne zaman açılacak sorusuna cevap aramaya başladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2023-2024 Eğitim yılının başlangıç günü 11 Eylül 2023 Pazartesi olarak belirlendi.

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.



Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.



Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.



Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

Aynı zamanda okullar hakkında merak edilen diğer soru ise Okul kıyafeti zorunlu mu, serbest mi? oldu. İşte MEB'in kararları...

Okullarda serbest Kıyafet yönetmeliği devam ediyor. Bazı okullarda tek tip kıyafet sisteminin kullanılma kararı devam ederken, bakanlık yıllık olarak kıyafet değişikliği konusuna da önemli bir hususa imza attı.



MEB tarafından alınan karara göre okullarda, Okul Aile Birliği kararıyla önceden belirlenen kıyafetler tercih edilecek, velilere maddi külfet oluşturmamak adına değişikliğe gidilmeyecek.

Haber: Elif Hayvalı