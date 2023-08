Haber: Damla Oya Erman

ABD ve uluslararası üniversitelerdeki küçük ve büyük eğitimciler tarafından güncellenen liste oldukça farklı: Okullar öğrencilere bu araçları nasıl en iyi şekilde kullanacaklarını öğretmeye ve hatta teşvik etmeye başladı.

"Eskiden, bahar dönemine girmeden önce AI'ya karşı ani bir tepki görüyorduk ve yasaklama konuşmaları yapılıyordu, ancak şimdi öğrencilerin bunu nasıl kullanacakları hakkında konuşuluyor," Rhode Island merkezli College Unbound'da yönetici olan Eaton, CNN'e söyledi.

Büyüyen listesinin popüler AI odaklı Facebook gruplarında, Higher Ed Discussions of Writing and AI gibi, ve Google grubu AI in Education gibi, tartışıldığını ve paylaşıldığını belirtti.

"Eğitimcilerin diğerlerinin sınıfta AI'ı nasıl uyguladıklarını görmelerine gerçekten yardımcı oldu," diye ekledi Eaton. "AI hala rahatsızlık verici olacak, ancak şimdi üniversitelerin veya kodlamadan sosyolojiye farklı derslerin AI'ı nasıl ele aldıklarını görebilirler."

Daha fazla uzman, yapay zekanın devam eden uygulamasını beklediğinden, profesörler şimdi onu yok saymanın veya kullanımını caydırmanın öğrencilere haksızlık yapacağından ve iş gücüne girdiklerinde birçok kişinin geride kalacağından korkuyorlar.

Geçtiğimiz kasım ayında kullanıma sunulduğundan beri, ChatGPT kullanıcı taleplerine yanıt olarak orijinal denemeler, hikayeler ve şarkı sözleri üretmek için kullanıldı. Bazı bilim insanlarını kandıran araştırma makalesi özetleri oluşturdu ve saygın üniversitelerde sınavları geçti. Teknoloji ve Google'ın Bard gibi benzer araçları, kullanıcılar arasında popülerlik kazandı, ancak yanlışlık, hile, yanlış bilgi yayılması ve önyargıları sürdürme potansiyeli konusunda bazı endişeleri de beraberinde getirdi.

Öğrenciler zaten AI kullanıyor

Higher education araştırma grubu Intelligent.com tarafından yapılan bir çalışmaya göre, üniversite öğrencilerinin yaklaşık %30'u bu geçen akademik yıl boyunca okul işleri için ChatGPT kullandı ve en çok İngilizce derslerinde kullanıldı.

Vanderbilt Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi yardımcı profesörü Jules White, profesörlerin öğrencilere dersin AI kullanımıyla ilgili duruşunu ilk birkaç günde açıkça belirtmesi gerektiğine inanıyor ve bunun müfredatta yer alması gerektiğini söylüyor.

"Bu göz ardı edilemez," dedi. "Sanırım öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve mezunların uzmanlaşmaları gerekiyor çünkü her sektörde talep gören her endüstride büyük bir dönüşüm yaşanacak ve doğru eğitimi sunmalıyız."

Vanderbilt, üniversite genelinde öğretim üyeleri ve öğrencilere yönelik geniş çaplı eğitim ve atölyeler sunarak üretken AI'ı desteklemeye yönelik güçlü bir duruş sergileyen erken liderlerden biridir. White'ın bu yaz verdiği 18 saatlik çevrimiçi üç haftalık kursu 90,000'den fazla öğrenci tarafından alındı ve "prompt mühendisliği" en iyi uygulamaları üzerine makalesi düzenli olarak akademisyenler arasında alıntılanıyor.

"En büyük zorluk talimatları, yani 'prompt'leri nasıl çerçevelediğinizle ilgilidir," dedi. "Bu, yanıtın kalitesi üzerinde derin bir etkiye sahiptir ve aynı şeyi farklı yollarla sormak dramatik olarak farklı sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir. Topluluğumuzun bunu etkili bir şekilde nasıl kullanacağını anlamasını sağlamak istiyoruz."

Genellikle temel programlama deneyimi gerektiren "prompt mühendisliği" işleri, 300,000 dolara kadar ödeme yapabilir.

White, hile endişelerinin hala var olduğunu söylese de, öğrencilerin kopya çekmek isteyenlerin hala Wikipedia veya Google aramaları gibi diğer yöntemlere başvurabileceğine inanıyor. Bunun yerine öğrencilere "farklı yollarla kullanırlarsa, çok daha başarılı olacaklarını" öğretilmelidir.

Ithaca College'da iletişim profesörü olan Diane Gayeski, öğrencilerinin ödevlerine ChatGPT'yi dahil ediyor.

Ithaca College'da iletişim profesörü olan Diane Gayeski, düşüncelerini öğrencilerinin ödevlerine entegre edecek ve diğer araçları kullanacaktır.

ChatGPT ve diğer araçları ilkbaharda olduğu gibi sonbahar müfredatına dahil etmeyi planladığını söyledi. Daha önce öğrencilere, ödevler için mülakat sorularını geliştirmeleri, sosyal medya gönderileri yazmaları ve verilen talimatlar doğrultusunda çıktıyı eleştirmeleri için araçla işbirliği yapmalarını istemişti.

"Dahiliye hazırlamak benim işimdir ve PR, iletişim ve sosyal medya yöneticileri için insanlar, zaten daha verimli olmak için her gün AI araçlarını kullanıyorlar," dedi. "Onların nasıl çalıştığını anlamalarını sağlamam gerekiyor, ancak ChatGPT kullanıldığında bunu belirtmelerini istiyorum."

Gayeski, şeffaflık olduğu sürece, teknolojiyi benimsemekte utanılacak bir şey olmaması gerektiğini ekledi.

Bazı okullar, hem öğretim üyelerine hem de öğrencilere AI araçlarını nasıl kullanacaklarını öğretmek için dış uzmanlar tutuyorlar. Eski bir lise müdürü olan ve şimdi eğitimcilere teknoloji araç stratejileri konusunda öğreten Tyler Tarver, son birkaç ay boyunca Texas, Arkansas ve Illinois'in çeşitli okullarında ve konferanslarında 50'den fazla konuşma yaptığını söyledi. Aynı zamanda öğretmenlere yönelik çevrimiçi üç saatlik bir eğitim sunuyor.

"Öğretmenlerin nasıl kullanılacağını öğrenmeleri gerekiyor, çünkü onu asla kullanmasalar bile öğrenciler kullanacak," dedi Tarver.

Tarver, öğrencilere örneğin araçların dil bilgisi hatalarını yakalamak için nasıl kullanılabileceğini öğrettiğini ve öğretmenlerin not verme konusunda yardımcı olması için nasıl kullanabileceğini söyledi. "Bu öğretmen yanlılığını azaltabilir," dedi Tarver.

Tarver, öğretmenlerin öğrencilere, zamanla gelişseler bile öğrencilere belirli bir şekilde not verebileceğini iddia ediyor. Bir ödevi ChatGPT'den geçirerek ve ona bir cümle yapısını bir den bir ona kadar bir ölçekte değerlendirmesini isteyerek, yanıtın "gözden kaçırmamak için ikinci bir çift göz" olarak hizmet edebileceğini söyledi.

"Bu son not olmamalı - öğretmenler hile yapmak veya köşeleri kesmek için kullanmamalı - ancak not vermeye yardımcı olabilir," dedi. "Esas olan, arabayı icat edildiğinde ne olduğu gibidir. At arabasındaki son kişi olmak istemezsiniz."