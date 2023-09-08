Yalova

"Süper enfeksiyon", kış aylarında özellikle çocuklarda sıklıkla görülen nezle ve grip gibi mevsimsel hastalıkların başka virüslerle birleşerek salgın seviyesine yükselmesiyle oluşuyor.

2023-2024 eğitim öğretim döneminin 4 Eylül itibarıyla başlamasıyla okula gitmeye başlayan öğrencilerin her yıl virüsler nedeniyle yakalandığı süper enfeksiyon, başta aileler olmak üzere hastalığın salgın seviyesine yükselmesiyle tedirginliğe neden oluyor.

Prof. Dr. Arıca, okul döneminin açılmasıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da "süper enfeksiyon"un görülebileceğini söyledi.

Süper enfeksiyonun, virüs bulaşan çocukların henüz iyileşemeden yeni bir enfeksiyonun başlamasıyla okul içinde hızlı bir şekilde dağılımı anlamına geldiğini aktaran Arıca, "Süper enfeksiyon, okulda çok sıklıkla ve hızlı bir şekilde yayılarak oradan ailelere, çocuklara, öğretmenlere ve tüm topluma yayılmasıdır. Eğer bir çocukta enfeksiyon var ise en az 5 gün okula gitmemesi gerekiyor. 5 gün boyunca dinlenmeli, ilaçlarını kullanmalı, tamamen enfeksiyon taşıyıcılığı geçtikten sonra doktor kontrolünde okula gidebilir. Yoksa süper enfeksiyonlar bu dönemlerde çoğalabilir." diye konuştu.

"Hekim kontrolü olmadan antibiyotik alıp çocuklarımızı zehirlemeyelim"

Ailelerin, hasta olduğunu düşündükleri çocuklarını okula göndermemesi gerektiğine dikkati çeken Arıca, çocuklara bol sıvı takviyesi yapılmasını ve yüksek proteinli düşük karbonhidrata sahip besinler verilmesini önerdi.

Okulda öğretmenlerin de sınıfın sık sık havalandırılmasını sağlaması uyarısında bulunan Arıca, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz, öksüren, hapşıran veya enfeksiyonu olan öğrenciyi aileye bilgi vererek en az 5 gün okula gönderilmemesini sağlamalı. Süper enfeksiyon, iki veya daha fazla virüsün bir araya gelmesiyle vücuttaki bağışıklık sisteminin de düşmesiyle çocukta oluşabilecek olan viral enfeksiyonlardır. Tabi virüs enfeksiyonlarının üzerine bir de bakteri eklenebilir. Dikkat edilmesi gereken konu viral enfeksiyonlarda antibiyotikler kullanılmaz. Hekim kontrolü olmadan antibiyotik alıp çocuklarımızı zehirlemeyelim. Genelde süper enfeksiyonlar solunum yoluyla, hapşırma ya da temas yoluyla ve elin iyi yıkanmamasıyla geçer. Ailelere önerimiz çocukların ellerini sık sık sabunla yıkamalarını sağlamaları ve o dönemde çocuklarını okula göndermemeleri gerekiyor. Hijyen çok önemli. Öksüren bir çocuk tüm sınıfı aynı anda enfekte edebilir."

AA