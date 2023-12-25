Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne kulüp olarak çok sayıda ödüle layık görüldüklerini anlatarak, "Aynı başarıyı bu sene de devam ettirip, önümüzdeki sene de burada tekrar ödül almak istiyoruz. Tabii ki yoğun bir fikstürümüz var. Yoğun fikstürün içerisinde böyle organizasyonlara da katılmaya çalışıyoruz. Dört gün sonra da tekrar Süper Kupa finali var. Dün oynadığımız derbinin futbol olarak insanları tatmin etmediğinin farkındayız. Süper Kupa daha farklı bir karşılaşma olacak. Bence baskının daha az olduğu bir maç olacak. Oradaki amacımız da tabii ki iyi bir oyun ve Süper Kupa'yı kazanmak." ifadelerini kullandı.