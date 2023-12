2023 yılının deprem ve savaşlar dolayısıyla birçok acıya sahne olduğunu anlatan Timur, "Filistin'de acıdan da daha büyük şeyler oluyor. Maalesef insanlık çok yetersiz kaldı. Son günlerde şehitlerimiz oldu. Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine de başsağlığı diliyorum. İnşallah bunların olmadığı bir sene olsun. Hepimizin kendine döndüğü, önce kendimizden başlayarak, değiştiğimiz ve dönüştüğümüz bir yıl olsun." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile dün oynadıkları derbinin futbol anlamında ligin kalitesine yakışmadığını aktaran Timur, "Ama maçta yine maalesef direkt sonuca tesir eden net bir hata yapıldı. Başka hatalar da oldu ama tamamen herkesin kabul ettiği bir hata. Daha erken vakitte hem kart hem penaltı söz konusu oldu. Burada aylardır itidal ve Türk futbolundaki bu gerginliğin azaltılması ile ilgili şeyler söylüyoruz. Bunu da hep böyle söylemeye devam edeceğiz. Tepki alacağız belki ama iki tane görevimiz var. Galatasaray'ın hakkını sonuna kadar savunmak. Eş zamanlı olarak Türk futbolunun hakkını da sonuna kadar savunmak. Dolayısıyla hem itidalli olacağız hem de hakkımızı sonuna kadar savunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Erden Timur, penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili gerekli girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Bu maçta, bu dakikada böyle bir olay yaşanmasa maç sonucu çok farklı olacaktı. Bu direkt şampiyonluğa tesir eden bir hatadır. Bu kadar farklı noktadan görüntüsü varken, VAR'ın bunu görmemesi... Bir taraftan 'VAR'a görüntü gitmemiş olabilir.' diyorlar. Bunu tabii düşünmek bile istemiyoruz. Çünkü bu bambaşka bir şeye götürür işi. Gitmiş olduğundan yola çıkarak böyle bir görüntünün işlenmeyip, hakemin çağrılmamasının akla, mantığa yatkın hiçbir durumu söz konusu değil." diye konuştu.

Türk futbolunun geleceğini düşünerek haklarını doğru bir şekilde savunmaya çalıştıklarını anlatan Timur, şunları kaydetti:

"Bir programa çıkıp gerçekten Türk futbolu için yapılması gerekenleri iki saat saydık. Gerekirse kanun değişiklikleri yapalım diye. Her camia açısından şampiyon olmak çok önemli, haksızlıklara uğramamak çok önemli. Ama insanlar birbirine zarar verecek noktaya geldiğinde hiç kimsenin canından kıymetli değil. Bağıranın, çağıranın hakkının daha çok savunulduğu, her türlü manipülasyon yapanın daha fazla haklı olmaya çalıştığı bir ortam sürdürülebilir değil. Dün bunun bir tezahürünü gördük. Bunun kesinlikle federasyon tarafından açıklanması lazım. Şampiyonluğu doğrudan etkileyecek bir maçta bunun böyle olması kabul edilebilir değil. Bununla ilgili gerekli aksiyonlar, gerekli cezalar verilmeli. Daha derin araştırmalar yapılması gerekiyor. Biz Galatasaray olarak ekim ayında 'Tahkikat komisyonları kurulsun, futbol yöneticilerinin federasyondaki resmi mercilerle ilişkileri tahlil edilsin.' diye başvurduk. Maalesef kötü bir olay yaşandı. Bunların derhal önlenmesi gerekiyor. 'Hepimiz başvuralım, telefonlarımız her şey incelensin' dedik. Lütfen incelensin. Çevremizdeki insanların da. Kimse ayranım ekşi demiyor. 'Futbolda temiz eller yapılsın.' dedik. Buna derhal başlanması lazım."

Erden Timur, Türk futbolunda yaşanan problemlerden bütün paydaşların sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Sadece hakemler cezalandırılarak olmaz. Hepimiz bu sorumluluğun içerisindeyiz. Artık temiz eller operasyonu başlasın. Artık tüm tahkikatlar yapılsın. Gerekirse kanun değişikliği yapılsın ama bu işi el birliğiyle düzeltmemiz lazım. Bugün bizim canımız yanıyor, yarın başka birinin canı yanıyor. Ama böyle bir derbide böyle bir hata yapılması kabul edilemez. Henüz üç aylık bir yöneticiyken bir hata yaptım, defalarca özür diledim. Ondan sonra da hep itidalli davranmaya çabaladık. Buradan tekrar böyle bir çağrıda bulunuyorum. Tüm paydaşlar olarak elimizden geleni yapmamız lazım. Dün bize yaşatılan şeyi kimsenin yaşamasını istemiyoruz. Şampiyonluk yarışında dün 3 puanla sonuca etki edildi. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil." şeklinde görüş belirtti.