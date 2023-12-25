İstanbul

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile oynadıkları derbide rakip ceza sahasında futbolcuları Mauro Icardi'ye yapılan müdahalenin penaltı olduğunu savunarak, "Djiku, Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunların olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi." dedi.

Turkuvaz Medya Grubu tarafından Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulunarak başlayan Dursun Özbek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına ve ailelerine Allah'tan sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun." dedi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçın performans anlamında çok güzel geçmediğini belirten Özbek, "Dünkü mücadeleye damgasını vuran Icardi'ye yapılan penaltı pozisyonuydu. Özellikle bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Futbol hassas bir oyun. Oynanıyor, saniyede geçip gidiyor. Onun için özellikle bazı hassasiyetlerin üzerinde durmak ve bazı hareketlerden kaçınmak lazım. Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku, Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Şimdi futbolun içinde bunların olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi. Bu kadar açık, net bir hareket hakem tarafından görülmeyebilir ama VAR diye bir organizasyonumuz var. Yani VAR'ın gelme sebebi, bu tip pozisyonların detayına kadar görmesi ve hakemi ikaz etmesidir." diye konuştu.

Karşılaşmanın 26 farklı kamerayla çekildiğini anlatan Dursun Özbek, "Şimdi soru işareti olan kısım şu. 26 kameranın 26'sı da VAR'ın önüne gitti mi? Gittiyse bir problem. Bana göre hareket çok net. Şöyle bir dedikodu dolaşıyor. 'Efendim görüntülerin tamamı VAR'a gönderilmedi, dolayısıyla VAR'daki hakemler de bunu tam süzemedikleri için herhangi bir icraatta bulunmadı.' Bu birinci şık. İkincisi, daha vahimi eğer ded

kleri doğruysa görüntüler yayıncı kuruluştan seçilerek VAR ekranlarına düşüyorsa, o zaman tuzun koktuğu yerdeyiz. Bu itibarla ben buradan bütün yetkililere çağrı yapıyorum. Olay en ufak detayına kadar incelensin. En azından 2024'e girerken, bu tip tartışmalarla, bu tip pozisyonların peşinden koşmaktan yorulmayalım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, daha temiz bir lig için gerekli enstrümanların mevcut olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bunun çalışmaması, çalıştırılmaması konusunda da tereddütlerimiz var. Kaostan beslenenler mi ya da bu karışıklıklardan beslenenler mi var? Bunun yorumunu size bırakıyorum ve bu işin takipçisi olacağız. Çünkü bunun sadece Galatasaray'ın problemi olduğunu düşünmüyorum. Genel bir problem, bütün futbol takımlarını ilgilendiren bir problem. VAR'ın performansının daha iyi çalışması için çekilen bütün görüntülerin VAR'ın önünden akması lazım. Geçmişte futbol paydaşlarımızdan bazı arkadaşların yaptığı çağrılar vardı. İşte 'Onları tokatlayın bunları şey yapın...' Djiku da gerçi Frankofon bir arkadaş. Yani tam anlamamış demek ki. O başka maksatla söylenmişti, burada da saha içinde bunu uygulamaya kalktı. Keşke bu görülseydi, bu tartışmalara mahal vermeseydik."

Spor sahalarına yakışmayan hareketlerin giderek arttığına işaret eden Özbek, "Ben buradan bütün yönetici arkadaşlarıma, değerli başkanlarıma bir çağrıda bulunmak istiyorum. İtidal tavsiye ediyorum. Toplumlara verdiğimiz mesajlar çok önemli. 81 milyon futbolla ilgili. En azından 2024 yılını daha dostça, kardeşçe, birbirimizle iyi geçinerek geçirmemizi tavsiye ediyorum. Beklentim bu yönde. En azından Galatasaray olarak biz öyle davranacağız." şeklinde görüş belirtti.

Özbek, Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'da 29 Aralık Cuma günü oynayacakları TFF Süper Kupa maçı hakkında ise "Galatasaray-Fenerbahçe maçları dünyadaki önemli maçlar arasında. Dolayısıyla peş peşe gelmesi pek iyi değil. Yani derbinin bir lezzeti olması lazım. Suudi Arabistan'da Fenerbahçe'yle oynayacağız. Buradaki maçtan daha güzel bir maç olacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.