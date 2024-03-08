Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de kalan 9 haftada galibiyetlere devam ederek şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Buruk, Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Park'ta 6-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Buruk, "Maça iyi başladık. 2-0 öne geçtik. Rakibimiz 2-1'i bulduktan sonra çok çabuk cevap verdik. Bence ilk yarıda maç bitti. Devre arasına 4-1 gibi önemli bir skorla girdik. İkinci yarıda da aynı isteğimizi devam ettirdik. Rakibimiz de son ana kadar oynamaya, oyunun içinde kalmaya, gol atmaya, maçı çevirmeye çalıştı. Çaykur Rizespor, ligin önemli ve değerli takımlarından biri. Karşılaşmayı önemli bir skorla bitirdik ama bizim için en önemlisi 3 puan almaktı. Taraftarımızın önünde coşkumuzu sahaya koyduk. Oyuncularımın hepsinin iyi niyeti, takıma katkı vermesi değerliydi." diye konuştu.

Savunmada Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın eksikliğini hatırlatan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Savunmada eksiklerimiz vardı. Stoperde Berkan'ı oynattım. Kaan'ı sağ bekte oynattım. Geçen haftanın devamını istedim. Barış'ın öndeki performansı son haftalarda çok güçlüydü. Kaan'ın sağ bek performansından memnundum. Savunma merkezinde Nelsson ve Berkan'ı oynattık. Berkan, takıma hem fiziksel hem güç hem de tempo olarak önemli bir katkı verdi. Oyun kurmada bizi rahatlattı. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Hedefimiz kalan 9 haftada galibiyetlere devam etmek. Kalan maçları en güçlü şekilde geçerek şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaan Ayhan'ın sakatlığı

Okan Buruk, sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan'ın tetkiklerinin yapıldığını dile getirdi.

Kaan'ın hastanede tetkiklerinin yapıldığını dile getiren Buruk, "İnşallah önemli bir şeyi yoktur. Maça devam edemeyeceği için bıraktı. Ümidimiz çok önemli bir şey olmaması." dedi.

"Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan takımıyız"

Buruk, Mircea Lucescu'ya ait Galatasaray'ın başında üst üste en fazla iç saha maçını kazanan teknik direktör rekorunu egale etmesiyle ilgili, "Hedefimiz her sene şampiyon olmak. Bu sezona da şampiyonluk hedefiyle başladık. Önemli bir yarışın içindeyiz. Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan, en çok yıldızı olan, en çok kupa kazanan takımıyız. Avrupa'da kupa kazanan tek takımız. Hedefimiz şampiyon olabilmek, taraftarımızı sevindirebilmek. Öncelikli hedefimiz bu sezon 24. şampiyonluğu almak. Sonraki sezona da şampiyon olmak için başlayacağız. Şimdi önemli olan kalan 9 maçı çok iyi bir şekilde geçmek." değerlendirmesinde bulundu.

"Zor olanları yaptık, kolay olanları yapamadık"

Okan Buruk, ceza sahası dışında attıkları 3 golle ilgili konuştu.

Kerem Demirbay ve Derrick Köhn'ün ceza sahası dışından şutlarını değerlendiren 50 yaşındaki teknik adam, "Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından mesafe tanımadan vuruşları var. Bu onun özelliği. Bugün daha çok oralara girdi. Köhn'ü şutu olduğu için dönen topları düşünerek kornerlerde ceza sahası üzerine koyduk. Genel olarak zor olanları yaptık, kolay olanları yapamadık. Çok daha fazla üretebilirdik. Rahat pozisyonlarda son pasları veremedik. Bugün oyunun genelinde zor olanları yapıp, kolaylarını yapamadık." şeklinde görüş belirtti.

"Torreira, herkes tarafından sevilen önemli bir karakter"

Buruk, Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Lucas Torreira'nın takım içinde sevilen bir karakter olduğunu dile getirdi.

Okan Buruk, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 71. resmi maçta golle tanışan Uruguaylı orta saha oyuncusuyla ilgili, "Lucas Torreira, herkes tarafından sevilen önemli bir karakter. Oyunculuğu ve insanlığı çok kaliteli. Ayrıca eğlenceli bir kişilik. Zaman zaman kendisiyle de dalga geçiyordu. Bugün ilk golünü attı. Bence önemli ve değerli bir goldü. Onun öne doğru gitmesini, hücuma destek vermesini istiyoruz. Bugün kendisi için önemli bir gündü." değerlendirmesinde bulundu.

Saçlarını pembeye boyayan Mauro Icardi'nin yeni tarzını yorumlayan Buruk, "Icardi'nin saçlarını sabah antrenmanda gördüm. Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir saç rengi yaptı. Önemli bir mesajdı. Bundan sonra aynı şekilde devam eder mi bilmiyorum. Kendisi önemli bir gol attı. Penaltıyı Kerem Demirbay'a bıraktı. Önemli bir jest yaptı. Takım arkadaşını düşünmesi günün değerli anlarında biri." ifadelerini kullandı.

"Kerem Demirbay formayı kendisi aldı"

Okan Buruk, maçta "hat-trick" yapan Kerem Demirbay'ı överek, şöyle konuştu:

"En büyük sıkıntılarımızdan biri birçok oyuncumun sezon başını bizimle geçirmemesi. Adaptasyon ve fiziksel olarak kendini bulma sorunu vardı. Bazen de mental olarak alışma süreci var. Bu kadar önemli taraftarın önünde oynamak kolay değil. Hala dış saha maçlarında daha iyi performans sergileyen, iç sahada aynı performansı veremeyen oyuncularım var. Bu baskı hepimizi daha dinamik tutuyor. Adaptasyon, baskı, takımı ve oyunu tanımak zaman alıyor. Kerem Demirbay hem topla hem topsuz iyi işler yapıyor. Oyunun iki yönünü çok doğru oynuyor. Kerem formayı kendisi aldı. Birçok oyuncuma forma şansı veriyorum. Bazısı devam ediyor, bazısı devam edemiyor. Kerem formayı aldı ve performansını yukarı taşıdı. Kerem'in şu andaki performansı ve devamlılığı bütün oyuncular için iyi bir örnek."

"Sıkıntı yaşadığımız bölgelerde devşirme oyuncular kullanıyoruz"

Sakatlıklar ve diğer nedenlerle savunmada istikrar yakalanamamasına rağmen ligin en az gol yiyen takımı olduklarının hatırlatılması üzerine Buruk, şunları kaydetti:

"Savunmada çok fazla sol bek değişti. Stoperlerimiz belli. Onlar da sakatlığa, forma veya maça göre değişiyor. Sağ bekte de Sacha Boey sonrası Barış ve Kaan oynuyor. Bazı maçlarda sıkıntı yaşadığımız bölgelerde devşirme oyuncular kullanıyoruz. Aslında oyuncularıma güvendiğim için oynatıyorum. Bugün Berkan'a stoperde güveniyordum. Barış'ı beklerde kullandık. Oyuncularımızın takıma katkı sağlamakta istekli olması, mevki fark etmeksizin oynamaları çok değerli. Oyuncularımı farklı mevkilerde kullanmamız benim için avantaj. Futbolcularımın da bunun kabul etmeleri, takım oyuncusu olmaları, takıma katkı vermeleri onların karakterleri ve profesyonelliklerini gösteriyor."

"Köhn'ün hücum özellikleri Sacha Boey'un çok önünde"

Buruk, ara transferde kadrolarına kattıkları Derrick Köhn'ün hücum performansını övdü.

Köhn ile rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'u kıyaslayan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki farklı oyuncu. Sacha Boey'un defansif yanı, birebirleri, hava topu çok güçlü. Birçok defansif özelliği Derrick'in önünde. Derrick'in hücumdaki ayağı, bindirmeleri, zamanlamaları, ortaları ve şutları Sacha Boey'un çok önünde. Boey son paslarda aynı başarıyı gösteremiyordu. Fizik kalite olarak Sacha Boey takımımızın en büyük güçlerinden biriydi. Rakiplerimize karşı fiziksel üstünlük kurmamızda etkili oluyordu. Öndeki baskılarda Sacha'nın arkada olması savunmadaki güvenliğimiz için önemliydi. Sadca Boey'un hücum yönünü geliştirmek istiyorduk. Derrick, orijinalinde bir hücum beki. Daha çok rakip kaleye yakın, şut atan, orta yapan, hücuma etkili bir şekilde katılan bir oyuncu. Hayal ettiğimiz hücum performansını veriyor. Savunmada da iyi işler yaptığını söyleyebilirim. Savunma yönü düşündürürken Derrick bize doğru cevap verdi."

Turkcell Süper Kupa'nın ertelenme ihtimali

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Fenerbahçe ile 7 Nisan'da Şanlıurfa'da yapacakları Turkcell Süper Kupa maçının ertelenme ihtimalinin sorulması üzerine, "Türkiye Futbol Federasyonu ne karar verirse onu yapacağız. Haftalık tek maçlara düştük. Federasyonun verdiği karara göre çıkıp oynayacağız." dedi.

"Maçın başından sonuna kadar oyuncularımızı desteklemek lazım"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, taraftarlarından bazı oyunculara destek olmasını istedi.

Wilfried Zaha ve Tete gibi oyunculara zaman zaman tepki olduğunun hatırlatılması üzerine Buruk, "Maçın başından sonuna kadar oyuncularımızı desteklemek lazım. Oyuncuları top ayağındayken en iyisini yapmaya çalışıyor. Ancak bazen hata da yapacaklar. Taraftarımız takımı muhteşem bir şekilde destekliyorlar. Bazen belli oyuncular üzerinden sesler çıkıyor. Bugün bence Zaha ve Tete etkili bir şekilde takıma yardımcı oldu. Bundan sonraki haftalarda özgüvenleri artacak. Hakim Ziyech de döndü. O da değerli oyuncularımızdan biri. Bundan sonraki maçlarda performanslar daha da artacak. Tribünde çatlak sesler olacaktır ama oyuncularımızın performansı arttıkça bunların da biteceğini düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.