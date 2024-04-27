Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir Mersin Stadyumu'nda karşılaştı.
İlk yarı
2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rivas'ın uzak noktadan sert vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.
5. dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahası içerisinde Pelkas'ın kafa pasıyla topla buluşan Piatek, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Erce Kardeşler'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.
20. dakikada ceza yayı önünde Pelkas'ın müdahalesiyle Matondo yerde kaldı. Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta, top üstten auta çıktı.
26. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Ceza sahasının solundan Rivas'ın serbest vuruşunda, top direkten dönüp altıpas önüne geldi. Burada Maksimovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısını RAMS Başakşehir 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
55. dakikada Duarte'nin pasıyla topla buluşan Berkay Özcan'ın ceza sahasının dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
69. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Pereira meşin yuvarlağı Piatek'e çıkardı. Bu oyuncunun pasıyla topla buluşan Kemen'in sert vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu çıkardı. Oluşan karambolde topu önünde bulan Kemen tekrar vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-0.
72. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Rivas, ceza sahasındaki Dadashov'a ortaladı. Dadashov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
88. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu çeldi, ceza sahası içerisine düşen topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Hatayspor Halil Dervişoğlu, Strandberg ve Rui Pedro ile rakip kale önünde kazandığı pozisyonları değerlendiremedi.