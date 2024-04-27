Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Atan, 20 haftadır final maçları oynadıkları söyledi.

Bu maçın Hatayspor'un kırılma maçlarından biri olduğunu aktaran Atan, şunları kaydetti:

"Çok iyi bir takıma karşı kazandığımızı söyleyebilirim. Oyunu son dakikaya kadar bırakmadılar. Forse etmeye çalıştılar. Uzun topla bizi ceza sahamıza ittirmeye çalıştılar. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Şu an 4. sıraya yükselmiş vaziyetteyiz. Bütün ipler bizim elimizde. Avrupa'ya gidebilmek için 4 final maçımız kaldı. Kendi maçlarımızı kazanırsak kayıtsız şartsız Avrupa'ya gidebileceğiz. Bu bizim için büyük bir heyecan. Çünkü başlangıç noktasından bugün gelinen noktaya bakarsak eğer çok büyük mesafe kaydettik. Oyuncularıma da söyledim. Ben onlarla gurur duyuyorum ama onların kendileriyle gurur duyması gerekiyor. Çünkü çok uzun ve zorlu yoldan dönüş yaptılar."

Oyuncularının kendilerine inandığını ve plana sadık kaldığına dikkati çeken Atan, "İkna oldular. Şu an çok önemli bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki maçlarında Volkan hocaya ve bu iyi takıma başarılar diliyorum. Çok zorlu bir süreç. Umarım istediklerini alırlar." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan, düşme potasındaki takımlara başarı dileyerek, "Çok zorlu maçlar. Biz de 2-3 haftadır sürekli aşağıdaki takımlarla oynuyoruz. Gerçekten oynaması zor. Rekabetçi maçlar oluyor." diye konuştu.