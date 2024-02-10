Buruk, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta 2-0 kazandıkları RAMS Başakşehir maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın ikinci yarısındaki performanslarının kendisini mutlu etmediğini aktaran Buruk, "Maça başlangıcımız, Galatasaray'a, taraftarımıza ve stadımıza yakışır bir şekildeydi. İlk yarının sonuna kadar coşkulu oynadık. Önde yaptığımız baskılar, oyun kurmamız, topa sahip olmamız ve ataklarımızla çok iyi bir ilk yarı geçirdik. Karşılığında da 2-0'lık sonuç aldık. İkinci yarıdan çok mutlu olmadım. Oyun olarak ilk yarının altında kaldık. Daha az ürettik ve rakibe kalemize gelme şansı verdik. Bu da mutlu olmadığımız dönemdi. Bir sonraki maç için daha iyi olmak ve daha iyisini yapmak zorundayız. Topa sahip olma, attığımız şutlar, girdiğimiz pozisyon ve atılan goller bakımından üstündük. Hak ettiğimiz bir galibiyet kazandık." diye konuştu.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edeceklerini hatırlatan 50 yaşındaki teknik adam, "Çok önemli bir Avrupa maçımız var. Galatasaray'ın genlerindeki Avrupa başarısını hayata geçirmek istiyoruz. Aynı istek ve arzuyu sahada bizim, tribünde de taraftarımızın göstermesiyle Sparta Prag'a karşı da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakatlanarak oyundan çıkan Victor Nelsson'un durumuyla ilgili bilgi veren Buruk, "Çok önemli bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Maçtan sonra doktorumuzla konuştuk. İnşallah maç gününe kadar yetişeceğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Bütün maçlarımızı kazandığımız takdirde şampiyon oluyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Süper Lig'de kalan maçların hepsini kazanıp şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Oyuncularına hedef olarak tüm maçları kazanmayı belirlediğini dile getiren Buruk, "İki takım da kazanıyor ama ligde ne olacağı belli değil. Ana düşüncemiz puan farkıyla öne geçebilmek. Bütün maçlarımızı kazandığımız takdirde şampiyon oluyoruz. Bu bizim için hedef. Bu hedefi hep oyuncularımın önüne koyuyorum. İkinci yarı başladıktan sonra 6 maç üst üste kazandık. Bundan sonra da kazanarak devam etmek istiyoruz. Futbolun içinde kimin puan kaybedeceği belli olmaz ama hedefimiz kazanarak ilerlemek. Genel averaja kalıp kalmayacağını bilemem. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirmemiz lazım. Bugün çok net pozisyonlara girdik. Bunun daha iyisini yapabilecek güçteyiz. Daha çok pozisyon üretip, gol atmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kötü bir zeminde, sakatlık riskiyle oynarsak TFF'ye olumsuz yazacak"

Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) hem oyuncuların sağlığını hem de Süper Lig'in itibarını korumak için stat zeminlerini düzeltmesi gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacakları Eryaman Stadı'nın zeminiyle ilgili soru üzerine Buruk, şöyle konuştu:

"Sıkışık fikstür devam ediyor. Zeminler önem kazanıyor. İmaj olarak da Türkiye Kupası maçının da o statta oynanması yanlıştı. MKE Ankaragücü ve Emre Belözoğlu hoca da önceki lig maçında zeminden şikayet etti. Onlar için de zeminin sorunlu olması kötü. TFF, futbolcuları korumalı. Birçoğu milli futbolcu. 3-4 ay sonra Avrupa Şampiyonası geliyor. Milli futbolcularımızın da sakatlık riski var. TFF'nin Süper Lig'in marka değerini koruması gerekiyor. Burada da en doğru kararı TFF verecektir. Zemin bakıma alındı ama 8-9 günde toparlayacağını düşünmüyorum. Nerede olursa oynayacağız ama önemli olan oyuncu sağlığı ve Süper Lig'in kalitesi. Kötü bir zeminde, sakatlık riskiyle oynarsak TFF'ye olumsuz yazacak."

"Icardi'ye daha çok top getirmemiz lazım"

Okan Buruk, performansı düşen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yavaş yavaş kendisini bulacağını söyledi.

Icardi'nin ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlığın etkisinde olduğunu aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Golcü futbolcular, santrforlar beslenmek ister. Pozisyonu bazen arkadaşları hazırlar bazen kendileri. Uzun zaman gol atmayan forvetlerin mutsuz olması normal. Kendisi oyun içinde planımıza destek verdi, çalıştı. Ancak ceza sahası içinde net pozisyonlar gelmedi. Bizim ona daha çok top getirmemiz lazım. Ayrıca henüz fiziksel olarak yüzde 100'ünde değil. Yavaş yavaş kendini buluyor. Önemli bir sakatlık geçirdi, o şekilde oynadı. Yavaş yavaş maksimumuna gelecek. Ayağında ağrıları daha az ama iğnesiz oynayabiliyor. Yüzde 100 iyileşmesi için 2-3 ay süre geçirip dinlenmesi gerekiyordu. Bu bölümde hep takımın yanında. İğnesiz oynamaya başladı. Bu onun gelişimini gösteriyor. Fiziksel olarak daha yukarı çıkacak."

"Barış Alper daha iyisini yapacak potansiyele sahip"

Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın performansını överek, şunları kaydetti:

"Oynadıkça öz güveni yukarı çıkıyor. Fiziksel olarak da gelişiyor. Savunmada süre vermemiz Barış'a oynama devamlılığı kazandırdı. Hem hücumda hem de savunmada rahat bir şekilde kullanıyoruz. Fiziksel olarak avantajını iyi kullanıyor. Bitiriciliği iyi. Birçok yerde kullanıyoruz. Bence öz güveni yukarı çıktı. Ondan sonra da gol ve asist üretme sayısı arttı. Daha iyisini yapacak potansiyele sahip. Onun gelişiminden mutluyum."

Zaha'nın tepkisi

Okan Buruk, Wilfried Zaha'nın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Teksüt Bandırmaspor maçında oyundan alındıktan sonra tepki göstermesini yorumladı.

Herkesin takımın başarısı için fedakarlık yapması gerektiğini dile getiren Buruk, şöyle konuştu:

"Oyuncularımız çok değerli ve özel. Amacımız maçları kazanmak ve Galatasaray'ın başarısı. Bunun için fedakarlık etmemiz gerek. Takım oyunu içinde oyuncularımızın rollerini iyi bilmesi gerekiyor. Onun dışında profesyoneliz. İmza attıktan sonra az veya çok oynamayı sorun etmemeli. Burada en iyi olanlar oynayacak. Zaman zaman oyunculardan tepkiler olabiliyor. Bu insani açıdan normal. Bunu doğru analiz etmek lazım. Her tepkide oyuncuları kesip atmak, onları biçmek veya kötü bir şekilde üzerlerine yapıştırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Futbolcu oyundan çıktıktan sonra tabii ki üzülecek. Oyundan çıktığına sevinen görmedim. Üzülmeler ve kırgınlıklar olabilir ama bunu çok çabuk telafi etmeliyiz. Galatasaray taraftarı bizden başarı bekliyor. Bu benim kendi işim değil. Ben Galatasaray için çalışıyorum. Oyuncular da bu mantıkla yaklaşmalı. Galatasaray'ın askeriyiz. Takımın başarısı için ne gerekiyorsa görevini yapmalı. Bunun için takımda doğru örnekler de var."

Tecrübeli teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dries Mertens'in geleceğiyle ilgili, "Mertens önemli bir karakter. Sadece futbolculuğu değil aldığı rol önemli. Çok akıllı bir futbolcu. Sezon sonu tek düşüncemiz şampiyonluk. Farklı bir şey konuşmadık. Ne yapacağını bilmiyorum. Ancak taraftarımız ve biz onunla olmaktan mutluyuz. Takıma önemli hizmet ediyor. Kalan süre içinde şampiyonluk yolunda önemli rol alacak." diyerek sözlerini tamamladı.