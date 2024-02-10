Siyah-beyazlılar maça; Derek Needham, Jonah Mathews, Matt Mitchell, Kerem Konan ve Marko Simonovic beşiyle başladı. Müsabakanın ilk çeyreğini 23-18 önde geçen Beşiktaş, ilk yarıyı 44-35 önde tamamladı. Final periyoduna 67-53 önde giden Beşiktaş Emlakjet Takımı, salondan 85-72 galip ayrıldı.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, İsmail Binbir

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 13, Needham 6, Mitchell 14, Simonovic 16, Kerem Konan 6, Allman 2, İbrahim Uğurlu 5, Yiğit Arslan 8, Berkan Durmaz 10, Samet Yiğitoğlu 5, Ahmet Ata Özbek, Yağız Aksu

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 17, Perez 18, Erdi Gülaslan 6, Thomas 4, Bruinsma 11, Leon Apaydın 6, Emircan Koşut 3, Ata Kahraman 7 Murat Erensoy, Can Kurt

1. Periyot: 23-18

Devre: 44-35

3. Periyot: 67-53

Matt Mitchell: Ligde hedefimiz birinci olmak

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı oyuncu Matt Mitchell, şu sözleri kaydetti:

“Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde hedefimiz birinci olmak. Kendi tarzımızda oyunumuza geri döndük. Sert savunma yapıp top kaybetmeden geçiş hücumlarını yapmak için çalışıyoruz. Bizim tarzımız bu.”