Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Florya arazisinin geleceği konusunda Başkan Dursun Özbek ile farkı düşündüklerini ancak Özbek'in yönetim listesinde yer almamasının sebebinin kesinlikle bu konu olmadığını söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erden Timur, "Şampiyonluğun son dönemecindeyiz, önemli bir yol aldık. Artık son viraj. Henüz matematiksel olarak bitmedi. Her zamanki gibi mayıslar bizim olduğu için çok önemli bir dönemdeyiz. Galatasaray camiası olarak konsantrasyonumuzu son ana kadar götürmeliyiz. Yarınki maçı inşallah kazasız belasız geçersek, rakibimizin de maçı var. Bu işi sonuna kadar götürüp, şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Mayıs Galatasaray'ın yeni yılı. Yeni yılı inşallah şampiyonlukla kutlayacağız. Konsantrasyondan ve şampiyonluk inancından başka hiçbir şey düşünmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Timur, Galatasaray'ın Florya arazisiyle ilgili yapılan tartışmaların hatırlatılması üzerine, "Dursun (Özbek) Başkan'la Florya konusunda farklı düşünüyoruz ama yönetimde yer almamamın sebebi kesinlikle bu konu değil. O kişisel olarak farklı düşündüğümüz bir konu. 'Erden Timur kendisi yapmak istiyor.' gibi şeyler de söyleniyor. Seçim sürecinde de sonrasında da biz kesinlikle bu konunun hiçbir yerinde olmayacağız. 'Müteahhit olmasın.' dediğim şey; Nef ya da başka firmalar olmasın, Galatasaray yapsın, tüm kâr kulübe geçsin istemem. Biz zaten olmayalım." şeklinde konuştu.

"Galatasaray siyasetinin herhangi bir yerinde yer almak istemiyorum, bu nedenle yönetimde de yer almadım." diyen Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray'a katkım olacak ne varsa, katkı vermeye çalışıyorum. Florya konusu da tüm camianın en önemsediği konulardan biri olduğu için bu kadar konuşuluyor. Şahsen benim için de gözbebeği bir konu. Bununla herkesin gurur duyması gerekir. Üçte biri bizimdi, kalan üçte ikiyi de satın alarak böyle bir noktaya gelindi. Tartışılan şey yöntem. Kendin yaptığında daha fazla kar edersin, Galatasaray'a daha fazla kalır. Diğer türlü yaptığında yükümlülük sende olmaz, daha rahat olursun, daha az kar edersin. Benim kişisel görüşüm, kendimiz yapmamız üzerine. Bu iki farklı yöntem. Esas olay buradan en yüksek geliri elde edip Galatasaray'a kazandırmak. Bu gelir ülkelerin varlık fonu gibi, Galatasaray'ın tasarruf fonu olacak ve hiçbir zaman o paraya dokunulmayacak. Galatasaray'ın tüm geleceğini kurtaracak böyle bir proje için herkes de kişisel yorumunu yapacaktır."

"Hepimiz şampiyonluk modunu açtık"

Erden Timur, "Yarın mı şampiyon olmak istersiniz, yoksa Fenerbahçe derbisinde mi?" sorusu üzerine, "Bir şey söyleyince yanlış anlaşılıyor. Daha önceki açıklamalarımda gerginlik olmaması için 'Fenerbahçe maçından önce.' demiştim. Son maça kalıp hangi takım yenerse şampiyon olacağı durum herkesi gerecek, bizim de kalbimiz zorlanır. Artık bundan sonra hayırlısı neyse o." yanıtını verdi.

"Allah bizi bu kadar lütuf içinde bıraktı. Belki ikinci senemizde de şampiyon olacağız. Daha da başka bir şey istemem. Şampiyonluk ne zaman olursa olsun, özel bir beklentim yok." diyerek sözlerini sürdüren Timur, "Hepimiz şampiyonluk modunu açtık. İnşallah bu son dönemeç. Önce 'Hak eden şampiyon olsun. İnşallah hak eden biz olalım.' dedik. İnşallah neticeye varacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kombine bulunamamasıyla ilgili kendilerine çok talep geldiğini de aktaran Erden Timur, "Kapasitemizin yetmediğini çok net görüyoruz. Gece 3'te kuyruklar oluyor. Bu başarı böyle devam ettiği müddetçe, nasıl yapılır bilmiyorum ama bu stat kapasitesi bize yetmeyecek." açıklamasını yaptı.

"Mertens Galatasaray'da kalmak istiyor"

Erden Timur, Belçikalı oyuncu Dries Mertens'in sona erecek sözleşmesiyle ilgili gelen bir soru üzerine, esprili bir dille, "Bu yaşta bu performans olmaz diye Belçika'da nüfus müdürlüğü ile görüşüyoruz. Bu işte bir yanlışlık var." dedi.

Belçikalı oyuncuya övgüde bulunan Timur, "Mertens muazzam bir performans gösteriyor. Kendisiyle görüşüyoruz. İnşallah da neticeye erdireceğiz. Mertens Galatasaray'da kalmak istiyor, İstanbul'u seviyor. Müthiş bir profesyonel, çok değerli bir insan, gönül insanı. Çok şükür öyle güzel bir atmosferimiz var ki takımımızda çok iyi insanlar var. Bir şekilde önümüzdeki günlerde neticelenecek." diyerek sözlerini tamamladı.