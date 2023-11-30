Istanbul

Buruk, A Grubu'nun 5. haftasında RAMS Park'ta Manchester United ile yapılan ve 3-3 berabere biten maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça kazanmak için çıktıklarını aktaran Buruk, "Muhteşem bir taraftar vardı. Çok iyi bir koreografi yaptılar. Maça iyi başladık ve gol yiyene kadar iyi taraftık. Kalemize gelen ilk pozisyon gol oldu. İki muhteşem gol attılar. Hemen ardından 2-1 yaptık. Oyunun kontrolü genelde bizdeydi. Bu bölümde korkmadım ve goller bulabileceğimizi düşündüm. Skor 3-1 olunca biraz aşağı düştük ama bulduğumuz golden sonra tekrar oyuna girip 3-3 beraberliği yakaladık. Arkasından gol atma şansımız vardı. Pozisyonlara girdik. Son bölümde gol yiyip maçı da kaybedebilirdik. Maçın son dakikaları Rus ruletine döndü. Kaybetmemek ve 3-1'den geri gelmek önemli." diye konuştu.

Gruptan çıkma şanslarını son maça taşıdıklarını hatırlatan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Günü Manchester United'ın önünde bitirdik. Bayern Münih-Kopenhag maçından sonra grup şekillenecek. Şansımız her türlü son maça kalacaktı. Bugün berabere kaldık. Son maçı kazandığımız takdirde kendi kaderimizi belirleyeceğiz. İnşallah iyi bir bitiriş yaparız." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, gruptan çıkmayı hedeflediklerini belirterek, "Ümidim Galatasaray'ı son 16'da görmek. Türk futbolu, Galatasaray'ı, stadımızı, seyircimizi, muhteşem atmosferi ve oyunumuzu gösterdik. Türk futbolunun nerede olduğunu da göstermiş olduk." dedi.

Victor Nelsson-Kaan Ayhan tercihi

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, stoperde Victor Nelsson'un yerine Kaan Ayhan'ı tercih etme nedenini anlattı.

Kaan'ın daha formda olduğunu vurgulayan Buruk, "Maç öncesi Victor'un stoperde, Kaan'ın orta sahada oynaması kafamızdaki senaryolardan biriydi. Ndombele'yi orta sahada fiziksel olarak Amrabat eve McTominay'e cevap verebileceği için seçtim. Victor'un maç oynama sayısı Kaan'a göre azdı. Kaan, daha formda, çok oynayan ve hazırdı. Geriden oyun kurmada Kaan çok önemli. Topun bizde kalmasını istedik." şeklinde görüş belirtti.

Buruk, "Nelsson, bundan sonra stoperde dördüncü sıraya mı düştü?" şeklindeki soru üzerine, "Dördüncü olarak değil ama maçın hikayesi olarak bu kararı aldım. Kaan'ın geriden oyun kurmasının önemli olduğunu düşündüm. Bu, maçla ilgili verdiğim bir karardı. Nelsson'a güveniyorum. Yine onu oynatacağız ama bu maç özelinde aldığım bir karardı." diye konuştu.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen stoper Davinson Sanchez'in yokluğunu hissettiklerini dile getiren Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Oyundan çok memnunum. Davinson Sanchez bizim için önemli bir futbolcu. Onun olmadığı bir senaryoda bence iyi oynadık. Son bölüm çok şut şansı verdik ama maçın genelinde oyuna hükmeden taraftık. Manchester United kalitesindeki bir Premier Lig takıma bu üstünlüğü kurabilmek önemliydi. Oyuncularımdan ve oyundan memnunum. Biz maçları Türkiye Ligi'nde oynuyoruz. Onların fiziksel olarak zor maç oynama sayısı fazla. Bu da onları daha yukarı çekiyor. Türkiye Ligi'nde top neredeyse 45 dakika oyunda kalıyor. Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde 60 dakikaya yakın kalıyor. Türkiye'den çıkıp bu takımlara karşı oynamak bizim için önemli bir sınav."

"Ndombele'nin çok kötü oynadığını düşünmüyorum"

Okan Buruk, oyundan çıkarken bazı taraftarların protesto ettiği Tanguy Ndombele'nin kötü oynamadığını söyledi.

Tüm oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Ndombele'nin çok kötü oynadığını düşünmüyorum. Oyun içinde görevini yaptı. Maalesef takım gerideyken hangi oyuncu çıkarsa çıksın bir ses çıkıyor. Bu, tüm stattan çıkan bir ses değildi. O an hangi oyuncu çıksa bu tepki olabilirdi. Ben de alkışımla Ndombele'ye destek olmaya çalıştım. Tüm oyuncularımın performansından memnunum. Onlara teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Otomatik ofsayt sistemini Bayern Münih'in attığı golde göremedik"

Okan Buruk, Mauro Icardi'nin ofsayt nedeniyle iptal edilen golünde otomatik ofsayt sisteminin farklı karar verebileceğini söyledi.

Bayern Münih maçında yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırmasına rağmen otomatik ofsayt sisteminin gol kararı verdiği golü hatırlatan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Otomatik ofsayt sistemini Bayern Münih'in attığı golde göremedik. Orada ne olduğunu bilmiyoruz. Otomatik ofsayt sistemi çalıştı mı, çalışmadı mı bilmiyoruz. Hakem iki kere oyunu başlatmadı ve televizyona görüntü verilmedi. Soru işaretleriyle dolu bir otomatik ofsayt sistemi vardı. Soru işaretleri kafamızda devam ediyor. Bugünkü görüntü iki kararı da verebilir. Aslında ofsayt olup olmadığıyla ilgili net bir şey yok. Bu tür görüntülerde golün verilmesi taraftarıyım. Bu görüntüyü anlamadım. İleride ofsayt kuralıyla ilgili bir düzenleme olacak. Bu neredeyse yarım santimetre ve olumlu mu, olumsuz mu olduğunu net bir şekilde göremiyoruz. Bayern Münih maçında görüntü olmamasına ve hakem ofsayt kaldırmasına rağmen gol verildi. Bu konuda biraz şanssızız."