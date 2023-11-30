Right to Dream Park'taki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman koşuyla başladı. Futbolcular daha sonra pas çalışmasıyla idmana devam etti.

Çalışmanın basına kapalı olan bölümünde Nordsjaelland maçının taktiği üzerinde duruldu.

Nordsjaelland Kulübünün yarın oynanacak karşılaşma öncesinde tribünleri sarı ve kırmızı bayraklarla donatması da dikkati çekti.

Nordsjaelland-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 23.00'te başlayacak.