“Yok” ve “Yok mu” şarkılarının başarısını sahnelerde kutlayan Oğuzhan Koç dün akşam Afyonkarahisar’da sevenleriyle buluştu. Motofest kapsamında konser veren Koç sevilen tüm şarkılarını Afyonkarahisarlılar için seslendirdi. Binlerce kişi Oğuzhan Koç’la coştu. Unutulmaz bir geceye tanıklık ettiler.

Hayranlarının tezahüratları ve gösterdikleri sevgi karşısında duygulanan Oğuzhan Koç hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten zevk aldığı parçalardan oluşan renkli repertuvarıyla büyük alkış aldı. Gecenin ardından konserden bir fotoğraf paylaşan Oğuzhan Koç “Beni tanıyanlara şarkılar söylediğim bir akşam. Teşekkürler Afyon!” notuyla seyircisine teşekkür etti.