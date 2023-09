HABER: DİNÇER KARACALAR



Her şarkısı klasikler listesine giren Türkiye’nin en önemli kadın vokallerinden Işın Karaca ile başarılı çıkış grafiğiyle dikkat çeken Sefa Cheshmberah, 2017 yılında “Sevmekten Anladığım” şarkısında buluşmuş, müzikseverlerin çok sevdiği düet listelerde zirveye ulaşmıştı. İki sanatçı yıllar sonra yeni bir düet çalışması için bir araya geldi.



AKUSTİK KAYIT



Sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı zor günleri müzikle aştığını ifade eden Işın Karaca, yeniden birlikte stüdyoya girdiği Sefa Cheshmberah ile “Helal Değil” şarkısını seslendirdi. Karaca’nın usta şan teknikleriyle süslendiği şarkı, tamamen akustik olarak kaydedildi.



DANS ETTİRECEK



Sözü Sefa Cheshmberah’a, müziği İsmet Taşçeşme’ye ait “Helal Değil”in düzenlemesine ise Can Yapıcıoğlu imzasını attı. Dinleyenleri istemsizce dans ettirecek şarkı, Işın Karaca Production tarafından dijital müzik platformlarında yayınlandı. Işın Karaca uzun süredir çalışmalarına devam ettiği “The Best Of-In Symphonic” adlı proje albümünü de yakında sevenleriyle buluşturacak.