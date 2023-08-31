HABER: DEMET AYDIN

365 gün hizmete açık, kişiye özel deneyimler sunan La Bohemme’de bu kez 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılı nedeniyle yaratılan özel konsept ile kumlar üzerinde çok farklı bir “Zafer Bayramı” kutlaması gerçekleştirildi.

Bu özel gecede La Bohemme’de pek çok ünlü sanatçı sahne aldı. Geceye özel hazırlanan “Atatürk ve Zafer Bayramı” konseptli film sonrası sahne alan Yeşim Salkım; “Bodrum’da yapılan bu özel kutlamada; Zafer Bayramımızın 101. Yılında La Bohemme’de sahne almaktan ve Bodrumlularla buluşmaktan çok mutluyum.Ele ele, gönül gönüle nice bayramlarda buluşalım” dedi.