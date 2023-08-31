HABER: SEDAT SARIKAYA

Kanal D’nin her Cumartesi ve Pazar yeni bölümleri ile ekrana gelen, sunuculuğunu Özlem Yıldız ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Biran Ekici’nin yaptığı programı Konuştukça'ya bu hafta Sanatçı ve Şair Selhan Özdemir konuk oldu.

Özlem Yıldız’ın Konuştukça programına konuk olan Selhan Özdemir yeni bir roman yazdığını ve yakın bir zamanda çıkacağının müjdesini verdi. Yakın zamanda çıkardığı şiir kitabı ile ödüller aldığından bahsetti. Programda Özdemir’e birde doğum günü süprizi yapıldı. Süprizle duygusal anlar yaşayan Özdemir ekibe teşekkür etti.