Diyarbakır

İl Milli Eğitim Müdürlüğü her yıl 12-18 Aralık'ta kutlanan Yerli Malı Haftası dolayısıyla, asırlar önce sibernetiğin ilk adımlarını atan El Cezeri'nin izinden giden öğrencilerin de yer aldığı bir proje hayata geçirdi.

Kentteki teknik liselerin yanı sıra Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören öğrencileri robotik kodlama, siber güvenlik, yazılım, yapay zeka, insansız araçlar, havacılık, uzay ve dron teknolojileri alanında daha da teşvik etmek için "Yerli Malı Haftası Milli Teknoloji Sergisi" uygulanmaya başlandı.

Bu kapsamda öğrenciler yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, HÜRKUŞ eğitim uçağı, GÖKBEY helikopteri, Bayraktar AKINCI TİHA, Türk savunma sanayisi milli hava araçları ANKA-3 ve KAAN gibi teknoloji hamlesi sistemlerin maketini hazırlıyor.

Öğretmenlerinin desteğiyle hummalı bir hazırlık yürüten öğrencilerin hazırladığı savunma sistemlerinin maketi ile Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, 18 Aralık'ta Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde sergilenecek.

Sergide öğrencilerin kendi tasarımları olan teknolojik ürünler de yer alacak.

"Ülkemiz gelişen bir ülke bizler de bu sayede gelişiyoruz"

BİLSEM'de fizik öğretmeni Murat Demir, AA muhabirine, bu yıl Yerli Malı Haftası'na yönelik yerli ve milli teknolojinin tanıtıldığı, öğrencilerin üst düzeyde performans gösterebileceği ve kendisini geliştirebileceği bir çalışma yapıldığını söyledi.

Demir, projenin en büyük öneminin çocukların kendi çalışmalarını tanıtma imkanı bulması olduğunu belirtti.

Projeye katkı sunan öğrencilerden Hüseyin Ege Öztürk (12), bu yıl Yerli Malı Haftası'nda çok güzel bir projeye imza atacaklarını ifade ederek, "Daha bilimsel oldu. Ülkemiz gelişen bir ülke bizler de bu sayede gelişiyoruz. Sergide farklı bilimsel projeleri göreceğiz." dedi.

Sergiye tasarladığı mini dron ile katılacak Alizade Yeşilördek, Türkiye'de milli imkanlarla üretilen tüm ürünleri bu sergide görme fırsatı elde edeceklerini söyledi.

Bu sayede yeni fikirler de geliştirebileceklerini anlatan Yeşilördek, "Ayrıca yaptığımız ürünleri ve projeleri de tanıtma imkanı bulacağız. Bunun Diyarbakır'da olması güzel bir şey. Bu bizim ilerlediğimizi gösterir." diye konuştu.

"Belki gelecekte buralarda çalışıp daha iyilerini yapacağız"

Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ANKA-3 maketinin yapımında görev alan Ramazan Can (15), hazırladıkları ürünün sergide yer alacak olmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Can, "Ülkemiz bu alanda çok gelişti. Belki gelecekte çalışıp, daha iyilerini yapacağız. Böylece ülkemizi öne çıkarma şansımız olabilir." ifadelerini kullandı.

Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Metal Teknolojisi Alan Şefi Nahit Köseoğlu, öğrencilerin bu projede yer almasının gururunu yaşadıklarını, bu çalışmaların bir başlangıç olmasını dilediklerini aktararak, bu okullarda yetişen öğrencilerin gelecekte milli savunma teknolojisine katkı sağlamasının kendilerini mutlu edeceğini belirtti.

Aynı okulda, İHA ve insansız deniz aracı platformlarından atılabilecek, 2024'te envantere girecek yeni nesil füze ailesi KUZGUN maketinin yapımında görev alan Yusuf Anıl Köse (16), hayalinin milli savunma sistemindeki araç ve gereçlerin tasarımlarını yapmak olduğunu belirtti.

Köse, bir diğer hayalinin ise bu savunma araçlarını yakından görmek olduğunu ifade etti.

Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mahmut Can Yerkazan (15) bu projede yer almaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.