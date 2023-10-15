Haber: Merve Elçi

Engelsiz bir Odunpazarı için çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için gerçekleştirdiği etkinliklere Yenikent Mahallesi Seramik Park'ta bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam ediyor. Özel gereksinimli bireylerin bir araya gelerek sosyalleşmesi, iletişim kurabilmesi, fiziksel gelişimlerinin sağlanması, bireysel becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmesi için çalışmalar yapan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, Eskişehir Berberler, Kuaförler, Güzellik ve Dövmecilik Salonu İşletmeleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ESKUBER) ile birlikte özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti vermeye devam ediyor.

Kuaför hizmetinden faydalanmak için randevu alınması gerekiyor

Kuaför hizmeti, Yenikent Mahallesi Seramik Park içinde yer alan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Her ayın ilk ve üçüncü haftası Salı günleri kadınlara, Çarşamba günleri ise erkeklere kuaförlük hizmeti verilirken, bu hizmetten faydalanmak isteyen özel gereksinimli bireylerin ailelerinin randevu alması gerekiyor.