Haber: Aslan Sayım

Evinizin konforunda sağlık hizmeti sloganı ile yola çıkan genç girişimci çok yakında Hemşire Kapında mobil uygulaması ile Türkiyenin her noktasına ek olarak fransa ve ingilteredede hizmete geçeceklerinin müjdesini verdi.

2022 yılında Yılın Uluslararası Sağlık Girişimi ödülüne layık görülen Eren Ünal yoluna sağlam adımlar ile ilerlemeye devam ediyor.

İstanbulda bir çok ünlü, siyasetçi ve işadamlarının özel hemşiresi olarak tanıdığımız Eren Ünal projeyi herkesin rahat ve konforlu bir ortamda sağlık hizmetine erişebilmesi için tasarladıklarını ve Hemşire Kapında markası ile sağlık sektöründe zirveyi hedeflediklerini belirtti.

Eren Ünal uygulamanın içeriğini şu şekilde özetledi;

Hemşire Kapında mobil uygulamasını cep telefonunuza yükledikten sonra sağlığınız ile alakalı bir kaygınız olmayacak.

Kişisel bilgilerinizi kaydedip profilinizi oluşturduktan sonra ne zaman nerede olursanız olun tek tuş ile hemşiresinden doktoruna laboratuvarından fizyoterapistine kadar aklınıza gelen bütün sağlık hizmetlerine dakikalar içerisinde ulaşabileceksiniz üstelik bütün bunlar kendi evinizde sıra bekleme derdiniz olmadan ve hastane ortamında bulunan diğer enfeksiyonlara yakalanma riskiniz olmadan gerçekleşecek.