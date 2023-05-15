HABER: DİNÇER KARACALAR

Sektöründe girişimleriyle fark yaratan ve başarılı projeleriyle isminden söz ettirmiş kişiler ödülle taçlandırıldı. Bekir Aksoy ve Ece Gürsel sunuculuğunda gerçekleşen törende iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim ödülle buluştu.

Yılın En Başarılı inovatif kauçuk ürünleri Fampa kauçuk seçildi : Fampa Kauçuk Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Eskiköy

Yılın En Başarılı Yerli Sinema Filmi: Buğday Tanesi (AK Parti Milletvekili Av. Serkan Bayram)

Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü: Burhan Şeşen

Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü: Hilal Özdemir

Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü: Tayyar Işıksaçan

Yılın En Başarılı Kadın Gazetecisi: Yağmur Tanyıldız

Yılın En İyi Haber Spikeri: Mehmet Aydın

Yılın En Başarılı Kadın Haber Muhabiri: Gamze Uyguntürk

Yılın En Başarılı Spor Programı Avrupa Stüdyosu: Erba Tur Ergenekon

Yılın En Başarılı Cemiyet ve Magazin Dergisi: Klass Magazin

Yılın En İyi Gazetesi: Kıbrıs Gazetesi

Yılın Top Modeli: Dilara Kırmıt

Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu: Mert Baymak

Yılın En Başarılı Yerli Sinema Filmi: Buğday Tanesi (AK Parti Milletvekili Av. Serkan Bayram)

Yılın En İyi Erkek Sinema Oyuncusu: Kutsi

Yılın En İyi Fantezi Müzik Yorumcusu: Süreyya Ayvazova

Yılın En İyi Pop Müzik Single Yorumcusu: Suadiye

Yılın En İyi Stand-up Sanatçısı: Hakan Çankaya

Kıbrıs’ın En Başarılı İş Kadını: Bahar Denizoğlu