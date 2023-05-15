HABER: DİNÇER KARACALAR
Sektöründe girişimleriyle fark yaratan ve başarılı projeleriyle isminden söz ettirmiş kişiler ödülle taçlandırıldı. Bekir Aksoy ve Ece Gürsel sunuculuğunda gerçekleşen törende iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim ödülle buluştu.
Yılın En Başarılı inovatif kauçuk ürünleri Fampa kauçuk seçildi : Fampa Kauçuk Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Eskiköy
Yılın En Başarılı Yerli Sinema Filmi: Buğday Tanesi (AK Parti Milletvekili Av. Serkan Bayram)
Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü: Burhan Şeşen
Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü: Hilal Özdemir
Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü: Tayyar Işıksaçan
Yılın En Başarılı Kadın Gazetecisi: Yağmur Tanyıldız
Yılın En İyi Haber Spikeri: Mehmet Aydın
Yılın En Başarılı Kadın Haber Muhabiri: Gamze Uyguntürk
Yılın En Başarılı Spor Programı Avrupa Stüdyosu: Erba Tur Ergenekon
Yılın En Başarılı Cemiyet ve Magazin Dergisi: Klass Magazin
Yılın En İyi Gazetesi: Kıbrıs Gazetesi
Yılın Top Modeli: Dilara Kırmıt
Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu: Mert Baymak
Yılın En Başarılı Yerli Sinema Filmi: Buğday Tanesi (AK Parti Milletvekili Av. Serkan Bayram)
Yılın En İyi Erkek Sinema Oyuncusu: Kutsi
Yılın En İyi Fantezi Müzik Yorumcusu: Süreyya Ayvazova
Yılın En İyi Pop Müzik Single Yorumcusu: Suadiye
Yılın En İyi Stand-up Sanatçısı: Hakan Çankaya
Kıbrıs’ın En Başarılı İş Kadını: Bahar Denizoğlu