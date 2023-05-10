Proje kapsamında üniversitede düzenlenen KARDAN etkinliğinin açılışında konuşan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, özellikle son 10 yıl içerisinde büyük çoğunluğu Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin çalışmaları sonucu ülkedeki kariyer merkezlerinin sayısında hızlı artış olduğunu belirtti.

Bu artışı daha anlamlı kılmak üzere bu merkezlerdeki personel ve hizmetin niteliğinin arttırılması noktasında üniversitelere büyük görevler düştüğünü ifade eden Kök, buralarda görevli öğretim elemanlarının kariyer danışmanlığı konusunda kendilerini geliştirebilecekleri yenilikçi bir eğitim programına dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

ODTÜ Kariyer Merkezi Planlama Müdürü ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Eren Kalay, KARDAN projesiyle alan, akademi ve kariyer danışmanlığı deneyimi olan profesyonellerin işbirliğiyle Türkiye'de benzeri olmayan bir eğitim programı geliştirildiğini aktardı.

Projeyle kariyer merkezlerinde görev yapan öğretim elemanlarına güncel bilgi ve becerilerin uygulamalı olarak kazandırılmasının hedeflendiğini anlatan Kalay, proje sayesinde farklı üniversitelerdeki kariyer merkezi yetkililerinin ortaklaşa projeler geliştirebileceklerini kaydetti.

Etkinlikte, 22 şehirdeki 25 üniversitenin kariyer planlama merkezlerinde görev yapan öğretim elemanlarına güncel bilgi ve beceriler kazandırılacak. ODTÜ'deki ve farklı üniversitelerdeki uzmanlardan çeşitli konularda bilgi alacak katılımcılar, kariyer planlama alanında önemli merkezleri ziyaret edecek. Katılımcıların, üniversitelerde benzer görevleri yürüten öğretim elemanlarıyla ortak çalışmalar yapabilecekleri ağ oluşturacak.