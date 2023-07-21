Ankara

Rektör Mustafa Verşan Kök, yaptığı açıklamada, son açıklanan QS 2024 sonuçlarında üniversitenin dünyanın en iyi 336'ncı üniversitesi olarak Türkiye'deki üniversiteler arasında da en iyi dereceyi elde ettiğini belirterek "Bu başarı, ODTÜ'yü ve ülkemizi çok gururlandıran bir başarı oldu." dedi.

Dünya çapında önde gelen üniversitelerin genelde seçkin akademisyenleri ve öğrencileri bünyesine katabildiğini, doktora eğitimine ağırlık verdiğini, öğretim elemanlarının zamanlarının önemli bir kısmını araştırmaya ayırdığını, çok yüksek oranlarda mali fonları olduğunu, stratejik vizyon ve üstünlük kültürünün benimsendiği etkili yönetişim uyguladığını dile getiren Kök, bu üniversitelerin mezunlarının da işverenler tarafından fazlaca arandığını ve ilgi gördüğünü vurguladı.

ODTÜ'nün uluslararası alanda tanınırlığı yüksek ve mezunları dünya genelinde üst düzeyde kabul gören köklü bir üniversite olduğuna işaret eden Kök şöyle konuştu:

"ODTÜ'nün başarısı, uzun bir süreçle ortaya çıktı. Sıralamalarda çok daha üst seviyelere çıkmak için iki ana yaklaşımı benimsedik. Bunlardan birisi araştırmacılarımızın üretkenlik potansiyelinin daha da yükseltilmesi için üst düzeyde destekler sağlanması ve etkili bir performans yönetimi uygulanması. Özellikle son dönemde ortaya koyduğumuz çalışmalar bu başarıda önemli rol oynadı. Akademisyenlerimizi farklı alanlarda destekledik."

Kök, ODTÜ'nün 2024 QS sıralamasında dünya üniversiteleri arasında 336'ncı, Türkiye'de ise birinci sırada yer alarak dünya genelinde üst yüzde 23'lük başarı diliminde tüm yılların en yüksek başarı seviyesine ulaştığını, sıralamalarda ilk yüzde 10'luk dilime ya da ilk 100 üniversite arasına girme hedefleri için yeni stratejilerinin hazır olduğunu bildirdi.

Yeni bir veri yönetimi ile yeni etkileşim ve yönetişim süreçleri ve stratejileri oluşturduklarını belirten Kök, "Bu sayede kurumun güçlü ve gelişmeye açık yönlerini doğru bir şekilde tespit etmemiz ve ihtiyaç bulunan boyutları hızla güçlendirmemiz mümkün olabilmekte. Nitekim, kurumsal verilerimizi ve muhtelif süreçlerimizi etkili bir şekilde yönetebilmemiz, sonuçlarını vermeye başlamış ve hayata geçirdiğimiz başarılı uygulamalar üniversitemizin sıralama sistemlerindeki konumunun yükselişi olarak kendisini göstermeye başlamıştır." diye konuştu.

Uluslararası proje verileri

Rektör Kök, üniversitenin başarısında etkili olan diğer bir parametrenin de yürütülen uluslararası projeler olduğunu belirterek bu alanda yeni belirledikleri stratejik hedefleri şöyle anlattı:

"Üniversitemiz, Avrupa Birliği'nin 6. Çerçeve Programı'ndan bu yana 58 milyon avro ODTÜ payı ile 221 Çerçeve Programı projesinde yer aldı. Avrupa Birliği Çerçeve Programlarındaki başarımız, 2021 yılında başlayan, bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesini hedefleyen Ufuk Avrupa ile de devam etmektedir. Üniversitemiz, Ufuk Avrupa programı kapsamındaki en başarılı araştırma kurumları arasında yaklaşık 10 milyon avroluk toplam proje bütçesi ile yer alıyor. Önümüzdeki akademik yılda bu program kapsamında proje sayısını, proje çeşitliliğini ve projelerdeki ODTÜ payını artıracağız.

Proje başvurularının bireysel girişimlerin ötesine taşınması ve büyük ölçekli projelerin artırılması için, öğretim üyelerimize verdiğimiz destekler ile özellikle koordinatör olarak yer aldığımız büyük bütçeli proje sayısını Ufuk 2020'den daha da yukarı seviyelere taşımayı istiyoruz."

"Çığır açıcı araştırma projelerini artıracağız"

ODTÜ'nün uluslararası alanda başarılı olduğu diğer bir alanın Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) projeleri olduğunu belirten Kök, "AB'nin en prestijli programı olan ve çığır açıcı bilimsel araştırmalara destek veren ERC tarafından destek alan ilk üniversite olan ODTÜ'de 5 ERC projesi yürütülüyor. Bu program kapsamındaki başvuru sayımızı artırmak için öğretim üyelerimize gerekli her türlü desteği sağlıyoruz. 2024 yılı için ulaşmak istediğimiz hedef, yürümekte olan 8 ERC projesi." dedi.

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, AB projelerinin yayınlar ve konsorsiyum açısından çok önemli olduğunun altını çizdi. Uluslararası konsorsiyumlu araştırmaların etki değeri yüksek dergilerde yayın yapılmasının önünü açtığını belirten Kök, "Amacımız, ilk yüzde 25'lik dilimlerdeki yayın sayımızı ve atıf sayılarını yükseltmek. Dolayısıyla uluslararası işbirliklerinin daha da anlamlı başarılar getireceğine inanıyorum. Bundan sonraki süreçte ODTÜ açısından daha önemli başarıların geleceğini düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Öğretim üyesi olma ve yükselme kriterlerini yükselttik

ODTÜ'nün doktoralı öğretim üyelerinin yüzde 70'inin yurt dışında doktora çalışmalarını yürüttüğünü bildiren Kök, geçen yıl ODTÜ'de öğretim üyesi olma ve yükselme kriterlerini yükselttiklerini belirterek "Şu anda ODTÜ'de öğretim üyesi kadrosunda yer alabilmek için oldukça yüksek sayıda yayın ve atıf şartı gerekiyor. En az bir yıl yurt dışında doktora sonrası çalışma yapılması kriterini 2 yıla yükseltiyoruz. Bu kriter, üniversitenin uluslararasılaşma çalışmaları için büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Rektör Kök, ODTÜ'nün son mezun memnuniyeti anket sonuçlarını da açıkladı. Kök, "ODTÜ'lüler, mezun olduktan sonra ortalama 3 ay 24 gün içinde işe başlamaktadır. Mezunlarımızın yüzde 21'i ise daha mezun olmadan işe girmektedir." bilgisini paylaştı.

Yeni hedef ilk yüzde 10'luk dilim

Rektör Kök, üniversite sıralamalarda başarının sürdürülebilirliğinin önemini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 2 yıl içerisinde belirlediğimiz hedef, tüm sıralama kuruluşları önemli ancak QS ve THE sıralama sistemlerinde 200-300 bandında yer almak. Daha sonraki iki yıl içinde ise dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesi arasında ya da üniversite başarı sıralamalarında ilk yüzde 10'luk dilimde olmayı hedefliyoruz. Son yıllarda değerlendirmeye alınan dünyadaki üniversite sayısı 1800-2000 arasına yerleşti. Dolayısıyla dünya genelinde yüzde 10'luk başarı diliminde olmak çok anlamlı. ODTÜ, bu başarıyı yakalayacaktır. Bunun için çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz."

Rektör Kök, "Üniversitemizin uluslararası sıralamalardaki konumunu yükseltiyor olması şüphesiz ki mensuplarımız ve mezunlarımız için de olumlu etkiler oluşturacaktır. Bu nedenle mensuplarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın da sağlayacağı katkılarla ODTÜ'nün kurumsal başarılarını daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA