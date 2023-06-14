HABER: DİNÇER KARACALAR

Nur Demirag, kurucusu olduğu Firuze Dekor markasıyla ilham veren bir başarı hikâyesi yazmaya devam ediyor. Bandırma’da kadınlara yönelik yaptığı girişimlerle birçok kadına da umut olan başarılı iş insanı, İngiltere ve Fransa’da butik oteller için imza attığı tasarımlarla tanınıyor. Demirag bu alandaki başarılarını ödüllerle taçlandırıyor.

YILIN EN İYİSİ

Kurucusu olduğu Firuze Dekor ile Moon Life Dergisi’nin düzenlediği Aris Moon Life Yılın En İyileri Ödül Töreni’nde ‘En İyi Dekor Tasarım Markası’ ödülünü alan Nur Demirag’a yurt dışından da bir ödül geldi. Firuze Dekor, bu yıl ilki gerçekleştirilen Moon Life Awards Paris’te ‘Yılın En İyi Dekor Firması’ ödülüne layık görüldü.

ÖDÜLLER MOTİVE EDİYOR

9 Haziran’da düzenlenen geceye katılarak ödülünü alan Nur Demirag, “Çok önemli çalışmalara ve başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken de özellikle kadınlara destek oluyor, onlar için istihdam yaratmaya çalışıyoruz. Ödüller bu yolculuğumuzda bizi mutlu eden motive edici unsurlar, layık görenlere teşekkür ederim” dedi.