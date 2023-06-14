HABER: DİNÇER KARACALAR

Astroloji, Dünyanın en eski bilimlerinden biridir. Günümüzde astrologlar tarafından yapılan öngörüler ise hepimizin hayatının değişmez bir parçası haline geldi.Yıldızlar üzerinden sadece kişilerin değil kitleleri etkileyen büyük olayların sonuçları üzerine de okumalar yapılıyor. Bunun en yakın tarihli örneği ise astrolog Pınar Gürel’in Türkiye gündemini uzunca süre meşgul eden 14 mayıs ve 28 mayıs 2023 seçimleri süreçleri hakkındaki öngörüleri oldu.

2015 senesinde kurmuş olduğu Pınar Gürel Akademi çatısı altında hem birçokastroloji öğrencisine eğitimler vermekte hem de televizyon kanallarındaki programlarıylabirlikte ülkemize ve dünyaya ait nokta atışı öngörüler yapıp Türk izleyicisineulaşmaktadır. Şimdiye kadar dünya ve Türkiye gündeminde önemli ölçüde yer tutan pek çok tahmini ile de işinin ne kadar ehli olduğunu kanıtlar gibi adeta.

Gürel’in en önemli öngörüleri;

· 15 Temmuz Darbe Girişimi

· Amerika Başkanı Trump’ın Seçimi Kaybedeceği

· Angela Merkel’in emekliliği

· 2019 İBB Seçimleri

· 2014 Soma Maden Faciası:

· Aralık 2021 Dövizde Ani Yükseliş

· 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçim öngörüleri