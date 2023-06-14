HABER: DİNÇER KARACALAR

“İstersen” adlı şarkısının kayıtlarını tamamlayan Elmas, çalışmasını Deep Revery Müzik Prodüksiyon etiketi ile 7 Temmuz’da yayınlamaya hazırlanıyor. Söz ve müziği Ömer Köse, düzenlemesi ise Eser Taşkıran imzası taşıyan şarkı, 7 Temmuz’da dinleyiciyle buluşacak. Alara Elmas, yeni çalışması için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. Klip, lyric formatta, profesyonel bir ekiple ve kurgu ile hazırlandı. Güçlü yorumu ile şimdiden üçüncü çalışması için de hazırlıklarına başlayan Alara Elmas arka arkaya yayınlayacağı şarkılarının heyecanı içinde olduğunu söyledi.