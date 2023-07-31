İSTANBUL - Nur Demir, uzun süren yoğun hazırlık döneminden sonra YKS'ye girdi. Sınava Arnavutköy Belediyesi'nin Dr. Sadık Ahmet Kütüphanesi'nde hazırlandı. Arnavutköy Belediyesi sınav öncesi ve sonrasında, huzurlu çalışma ortamı ve kaynak kitapları ile öğrencilere destek oldu. Nur, bu kütüphane sayesinde sınav öncesi stresini en aza indirerek sınavda iyi bir performans sergilemeyi başardı. Milyonlarca öğrencinin katıldığı sınavda 2641’inci oldu. Kütüphanenin çalışma ortamından memnun olduğunu belirten Nur Demir, “Sınav süreci çok stresli bir süreç oluyor. Her gün düzenli olarak çalışmamız lazım. Bunun için de ev ortamı çok fazla müsait olmuyor. Bazen motive olamıyoruz, düşük olduğumuz dönemler oluyor. Dolayısıyla sessiz bir ortama ihtiyaç duyuyoruz. Bu kütüphane bize en iyi ortamı sağlayacak yer. Ben her gün buraya düzenli olarak geliyordum ve sınav sürecinde kütüphanenin kaynaklarından yararlanıyordum.” şeklinde konuştu.

“Kütüphanenin çok sıcak bir ortamı var”

Tıp okumak istediğini söyleyen Demir, “Kütüphanenin çok sıcak bir ortamı var. Dr. Sadık Ahmet Kütüphanesi’nden çok memnum ve çalışanları da çok sıcak davranıyor, bizimle çok yakından ilgileniyorlar. Ders arasında çayınızı kahvenizi alıp sohbet edebileceğiniz çok güzel insanlar. Buraya en yakın kütüphane 45 dakika mesafede. Yanımızda ilkokul ve lise var onlar için de çok önemli bir kütüphane.” dedi. Nur, sınav sonuçları açıklandığında sevinçli haberiyle birlikte ailesini, öğretmenlerini ve kütüphane personelini ziyaret etti. Aldığı başarı, çevresindeki herkesi gururlandırdı.

HABER: GİZEM ÇAKAL