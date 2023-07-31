İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül Çekmeköy’e ziyaret gerçekleştirdi. Taşdelen Yusuf Cebir Camii’nde sabah namazı ile başlayan program sonrası Vali Gül vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program sonrası, ilçede bulunan 21 mahalle muhtarının katılımı ile toplantı düzenledi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde Güngören Spor ve Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya; İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Osman Delen, Çekmeköy İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fatih Yıldırmaz, İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahman Soğuksu ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak katıldı. Vali Gül ve Başkan Poyraz toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek tek tek not aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz daha sonra ilçede yapımı devam eden; Çekmeköy İlçe Emniyet Binası Çamlık Millet Bahçesi, Mimar Sinan Spor Kompleksi, Güngören Mahallesi’nde yapımı devam okul binaları, Belediye Önü Millet Bahçesi ve Kapalı Otopark, kaymakamlık binasını ve Merkez Mahallesi’nde yapım çalışmaları devam eden kreş ve gündüz bakım evi inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Projelerin yerinde denetimi sonrası Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı’nda vatandaşlarla sohbet edildi. Daha sonra Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaret edilerek çalışmalar hakkında detaylı bilgi alındı.

İlçeye gerçekleştirilen ziyaret münasebetiyle İstanbul Valisi Davut Gül ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 2017 yılında Bingöl’de şehit olan Arif Kalafat’ın ailesini de ziyaret etti. Şehit Ailesi ile gerçekleştirilen sohbetin ardından Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

HABER: MERVE ELÇİ