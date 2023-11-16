Ankara

ISAB, ABD Dışişleri Bakanlığına, silahların kontrolü, silahsızlanma, nükleer silahların yayılmasını önleme, uzay, siber güvenlik ve benzeri konuları ele alan "Çok Kutuplu Nükleer Dünyada Caydırıcılık" isimli, tavsiye niteliğinde yeni rapor sundu.

Kuzey Kore, Çin ve Rusya'nın sahip olduğu nükleer silahların, ABD ve müttefikleri için "varoluşsal tehlikeler arz etmeyi sürdürdüğü" belirtilen raporda, bu gelişmelere etkili şekilde yanıt vermenin ulusal öncelik olması gerektiği vurgulandı.

ABD'nin, nükleer güce sahip Rusya ve Çin ile stratejik rakip olduğuna işaret edilen raporda, Rusya'nın Ukrayna savaşında "nükleer silah tehditlerini baskı aracı olarak kullandığı" ve Çin'in nükleer cephaneliğini "önemli ölçüde genişletmeye çalıştığı" kaydedildi.

Raporda, 2022 tarihli ABD Savunma Bakanlığının raporuna atıfta bulunularak, Çin'in nükleer cephaneliğinin 2035'e kadar 1500 nükleer savaş başlığı stokuna ulaşabileceğinin öngörüldüğüne yer verildi.

Teknolojinin hızla gelişmesinin ABD müttefiklerini ileri teknoloji konusunda ABD'ye "daha az bağımlı hale getirdiğine" değinilen raporda, "Ancak müttefiklerin askeri hırsları, nükleer silah arayışını da beraberinde getirebilir. Buna ABD kati surette karşı çıkmalıdır." ifadelerine yer verildi.