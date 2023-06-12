BERLİN AA- İki şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, böbrek hastalıkları tedavisine yönelik ilaçlar geliştiren Chinook Therapeutics, Novartis'in nakit 3,5 milyar dolarlık (hisse başına 40 dolar) satın alma teklifini kabul etti. Ayrıca hissedarlara gelecekteki başarılara bağlı olarak 300 milyon dolarlık koşullu ödeme yapılacak.

Satın alma işleminin 2023'ün ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor

Novartis, daha önce de gen terapileri konusunda çalışmalar yapan ABD'li Vedere Bio, İsviçreli Arctos Medical'i ve İngiliz gen tedavi şirketi Gyroscope Therapeutics'i satın almıştı.