İSTANBUL- İlk kez sahnelendiği 1998 yılından bu yana izleyicileri büyüleyen İtalyan yazar ve kompozitör Richard Cocciante ile efsanevi Fransız besteci Luc Plamondon’ın uyarlamasıyla sahneye taşınan Victor Hugo’nun ölümsüz aşk hikayesi Notre Dame'ın Kamburu’ndan uyarlanan Notre Dame de Paris müzikali, muhteşem sahne tasarımının yanında 30 kişilik dev kadrosu, hayranlık uyandıran renkli koreografileriyle aşkın efsanevi hikayesi orijinal dili Fransızca olarak 21 Mayıs’a kadar Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sergileniyor.

24 yılda rekorlar kıran bir yapım: Notre Dame de Paris Müzikali

24 yıl önce Palais des Congres Paris'te başlayan “Notre Dame de Paris” müzikali, Guinness Rekorlar kitabına “ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal” olarak girdi ve halen ilk günkü heyecanıyla seyirci çekmeyi sürdürüyor. Müzikalde yer alan "Vivre", "Belle" ve "Le Temps des Cathédrales" şarkıları müzik listelerinde uzun yıllar boyunca yer aldı. Toplam 10 milyondan fazla DVD ve CD, 12 milyondan fazla bilet satan; 10 dilde, 24 ülkede 5000'den fazla sahnelenen ve çok sayıda ödül alan “Notre Dame de Paris” müzikali, 21 Mayıs 2023 tarihine kadar kalan performanslarıyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde tüm görkemiyle seyircisiyle buluşacak.

HABER: MERVE ELÇİ