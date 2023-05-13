SEVGÜL EROĞLU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu, 19 Mayıs 2023 Cuma akşamı, Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde vereceği “Gençlik Konseri” ile kutlamaya hazırlanıyor.

12 genç ve yetenekli solistin sahnede olacağı konserde, zengin bir program sanatseverlere sunulacak. Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Figaro’nun Düğünü”, “Così Fan Tutte”, “Sihirli Flüt”; Georges Bizet’nin “Carmen”, Gaetano Donizetti’nin “Don Pasquale”; Giuseppe Verdi’nin “ La Forza del Destino ”; Giacomo Puccini’nin “La Bohème” , “Turandot”, Gioacchino Rossini’nin “Semiramide”, Vincenzo Bellini’nin “I Capuleti e i Montecchi”, Camille Saint-Saëns’in “Samson et Dalila”, Erich Wolfgang Korngold’ın “Die Tote Stadt” operalarından aryalar programda seslendiriliyor.

Genç solistler, Aslıhan Korkmaz’ın piyonosu eşliğinde sahnede olacaklar.

19 Mayıs 2023 Cuma - Saat 20:00

Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi



Konser biletleri www.biletinial.com ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi gişelerinden alınabilir.