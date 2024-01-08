Haber: Damla Oya Erman

Ancak, bu deneyimi bir kez yaşayan pek az kişi tatmin olur.

Hurtigruten'in Astronomi Seferi'nde yer alan şanslı gezginler arasında olan bizler, bu eşsiz doğa olayını bir hafta boyunca her gece izlemenin ayrıcalığını yaşadık. Bu yolculuk, kuzey ışıklarını görmeyi değil, gökyüzündeki dans eden ışık şeritlerini saatlerce seyretmeyi mümkün kıldı.

Yolculuğumuza Bergen'deki güzel liman şehriyle başladık. Balık pazarları, yağmurlu hava ve tarihi liman bölgesi Bryggen'i ile ünlü olan bu şehir, UNESCO Dünya Mirası alanıdır. Buradan başlayan Hurtigruten'in resmi limanı, Bergen'deki birkaç otele yürüme mesafesindedir.

Gemimize binmeden önce, atmosfer heyecan, beklenti ve biraz şüphe ile dolup taştı. Gerçekten kuzey ışıklarını görecek miydik? Kutup gecesini deneyimlemek ne kadar soğuk olacaktı? Bu sorular, meraklı dudaklardan dökülen birkaç sorudan sadece birkaçıydı. Bir grup olarak, unutulmaz bir yolculuğa çıkmak üzereydik.

Tom Kerss ve rehberimiz Eva Stiegler ile buluştuğumuz limanda, seyahatimizin detaylarını ve Hurtigruten Kıyı Ekspresi ile neler bekleyeceğimizi anlattılar. Ardından, kısa bir güvenlik brifingi sonrasında, 2018'de yenilenen MS Richard With gemisine binmeye hazır hale geldik. Bu gemi, 2022'de yeşil hibrid bir gemiye dönüştürüldü, bu da yakıt tüketimini ve karbon dioksit emisyonlarını önemli ölçüde azalttı.

12 günlük yolculuk boyunca, Bergen'den Kirkenes'e kadar 34 liman, 100'den fazla fjord ve 1.000'den fazla dağ ziyaret ettik. Bu, Kutup Dairesi'ni geçmek ve uzun kutup gecesini deneyimlemek anlamına geliyordu. Hurtigruten, 2023 yılında 130. yıl dönümünü kutlarken, şirketin aynı zamanda uzak topluluklara hayat bağlayan bir lif hattı olduğunu unutmamak önemlidir.

Hurtigruten Kıyı Ekspresi, büyük kruvaziyer gemilerinden daha küçük olduğu için daha uzak bölgelere ve küçük fjordlara ulaşabiliyor. Bu da gezginlere daha geniş bir Norveç kıyısı deneyimi yaşama şansı tanıyor.

Kuzey Işıkları, bu doğa olayını görmek isteyenler için kaprisli olabilir, ancak Hurtigruten'in "Kuzey Işıkları Vaadi" ile bir aurora garantisi sunuyor. Eğer ışıkları göremezseniz, bir sonraki sezon ücretsiz bir yolculuk alıyorsunuz.

Gemideki yaşam, seyahat boyunca bizlere evimizi hatırlattı. 590 yolcu kapasiteli MS Richard With, Norveç kıyısı boyunca rahat bir yolculuk için mükemmel bir boyuta sahipti. Yolculuk boyunca 34 limanı, 100'den fazla fjordu ve 1.000'den fazla dağı ziyaret ettik. Gezi sırasında Kutup Dairesi'ni geçtik ve uzun kutup gecesini deneyimledik. Hurtigruten, 2023 yılında 130. yıl dönümünü kutlamıştır ve bu şirket, özel geziler ve macera dolu keşifler sunmanın yanı sıra Norveç kıyısındaki birçok uzak topluluğun da hayat hattıdır.