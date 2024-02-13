İzmir/Ankara

Eide, yaptığı açıklamada, "Refah'taki çok fazla ölü sayısından derin rahatsızlık duyuyorum. Başlangıçta yaklaşık 280 bin kişinin yaşadığı şehre, 1,5 milyondan fazla insan sığınmaya çalışıyor." dedi.

Gazze'de nüfusun yoğun olduğu bölgelerde siviller ile askeri hedefleri birbirinden ayırmanın son derece zor olduğuna dikkati çeken Eide, "Bu koşullar altında İsrail'i Gazze'ye yönelik hava saldırılarını durdurmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Eide, "Refah'a düzenlenecek kara operasyonu, feci sonuçlar doğuracak. Bu durum zaten felaket olan durumu daha da kötüleştirecek ve insani yardım çabalarını tehlikeye atacak." şeklinde konuştu.

Uluslararası hukukun sivillerin korunması gerektiği konusunda net olduğuna dikkati çeken Eide, "İsrail'in sivilleri korumak için yeterince çaba göstermediği açık. Gazze'de güvenli yer yok. Ateşkes çağrımı da yineliyorum, savaş sona ermeli." diye konuştu.

İsrail'in Refah'a saldırıları

İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı; planlanan kara harekatı insani felaket endişelerini tetikledi.

Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, İsrail'in Gazze'ye saldırıları bölge nüfusunun yüzde 85'ini gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısı nedeniyle ülke içinde yerinden edilmeye zorlarken, yerleşim bölgesinin altyapısının yüzde 60'ı hasar gördü.

İsrail'in soykırımla suçlandığı Uluslararası Adalet Divanı, verdiği ara kararda Güney Afrika'nın Aralık 2023'te açtığı davadaki iddialarının makul olduğunu kaydetti.