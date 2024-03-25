Abuja

Yerel basının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlerde, 21 Mart'ta Niger'e bağlı Madaka bölgesinde, motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırının ardından çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Saldırıda yaşamını yitirenlerinin sayısının 66'ya yükseldiği aktarılırken, halen onlarca kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Niger Eyaleti Güvenlik Komiseri Bello Mohammed, saldırının ardından bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

Madaka bölgesindeki saldırıda, ilk belirlemelere göre, aralarında bölge şefinin de bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi kaçırılmıştı. En az 50 evin kundaklandığı saldırıda, bölge sakinlerinin gıda ürünleri gasbedilmişti.

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya'da cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.