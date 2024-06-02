Federal Başkent Bölgesi (FCT) Cezaevi Sözcüsü Adamu Duza, yaptığı açıklamada, Kyari'nin serbest kalması için mahkeme tarafından verilen kefalet koşullarının tamamladığını belirtti.

Duza, Kyari'nin FCT'ye bağlı Kuje bölgesindeki cezaevinden serbest bırakıldığını ifade etti.

Kyari, Ağustos 2021'de Nijerya'nın en büyük dolandırıcısı Hushpuppi'den 1 milyon dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle görevden alınmış, Şubat 2022'de kokain kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Abba Kyari, görevini yürütürken ülkenin kuzeyinde bulunan silahlı çetelerle mücadeledeki çalışmaları nedeniyle "kahraman polis" olarak anılıyordu.