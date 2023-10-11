Bauchi Eyaleti Valisi Bala Mohammed, yaptığı açıklamada, ordu, polis ve yerel güvenlik güçlerinin işbirliğinde Bauchi eyaletinin farklı bölgelerinde ortak operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Mohammed, operasyonlarda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 29 kişinin kurtardığını kaydetti.

Operasyonlarda 67 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Mohammed, çeşitli silahlar ve mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.