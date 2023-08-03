Dakar

Tchiani, 3 Ağustos bağımsızlık günü dolayısıyla devlet televizyonundan açıklamalarda bulundu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e yaptırımlarının "yasa dışı, haksız ve insanlık dışı" olduğunu belirten Tchiani, bu yaptırımların Nijer halkını daha da yoksullaştıracağını kaydetti.

Tchiani, bu yaptırımları reddettiklerini dile getirerek ECOWAS'ın tutumunun aşağılayıcı olduğunu vurguladı.

Yaptırımlar nedeniyle gelecek günlerin oldukça zor geçeceğinin altını çizen Tchiani, Nijer halkının bu zorluklar karşısında kararlı bir duruş sergileyeceğini belirtti.

Tchiani, ülkeden ayrılan Fransızlara ilişkin de "Fransız vatandaşlarının Nijer'i terk etmeleri için hiçbir somut gerekçe yok. Onlarla ilgili en ufak bir tehdit bile yoktu." ifadesini kullandı.

İsim vermeden Fransa'nın askeri iş birliklerini askıya almasını eleştiren Tchiani, "Terörle mücadeleye yardım ettiklerini söyleyenler, en ufak bir zorlukta askeri iş birliklerini askıya alıyor." dedi.

Öte yandan ECOWAS adına arabuluculuk yapacağı duyurulan Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi Genel Başkanı (NSCIA) ve Sokoto Sultanı Sa'ad Abubakar, beraberindeki heyetle, Niamey'de çeşitli görüşmeler yaptı.

Cuntaya verilen süre azalıyor

ECOWAS, 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede, askeri cuntaya, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti,

ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale de dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayınladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

AA