Dakar/Ankara

France 24 ve RFI'nın bağlı olduğu medya grubu France Medias Monde'dan yapılan açıklamada, France 24 ve RFI'nın yayınlarının yasa dışı şekilde kesilmesinin kınandığı belirtildi.

Askeri hükümetlerin yönetimde olduğu Mali ve Burkina Faso'da da France 24 ve RFI yayınları kalıcı olarak kesilmişti.

Elektriğe ve internete erişimin son derece kısıtlı olduğu Batı Afrika'da radyo, ana haber alma aracı konumunda bulunuyor.

Hausa, Mandenkan ve Fulfulde yerel dillerinde de yayın yapan RFI, Batı Afrika'da 130 milyondan fazla dinleyiciye ulaşıyor.

Fransa, Nijer'de France 24 ve FRI'nın yayınlarının kesilmesini kınadı

Fransa, Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrasında France 24 ve RFI radyosunun yayınlarının kesilmesi kararını kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijer'deki askeri cuntanın söz konusu iki kanalın yayınlarını durdurması eleştirildi.

Açıklamada, Nijer'de France 24 televizyon kanalının ve RFI radyosunun yayınlarının kesilmesi kınandı ve bu karar "otoriter bir baskı adımı" olarak nitelendirildi.

Yayınların kesilmesinin "temel hakları ciddi şekilde ihlal ettiği" ifade edilen açıklamada, Fransa'nın "her daim basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü ve gazetecilerin korunmasını desteklediğine" dikkati çekildi.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.