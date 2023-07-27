Dakar

Nijer'de Bazoum yönetimi, gün boyu süren askeri hareketliliğin ardından devrildi ve kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" adı veren bir grup asker yönetime el koydu.

Bazoum'un sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulduğunun netleşmesiyle darbenin arkasındaki ismin de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Tchiani olduğu ortaya çıktı.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nin "sırdaşı" olarak bilinen Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.

Tchiani, Issoufou'nun görevi 2021'deki seçimlerde Bazoum'a bırakmasının ardından da koltuğunu korumayı başardı.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana 4 darbe gören ülke için darbelerin engellenmesinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı önemli bir rol üstleniyor. Bu gerekçelerle özellikle Issoufou döneminde bu birliklerin "şımartıldığı" ve birçok imkan sunulduğu belirtiliyor.

Halihazırda Bazoum'u deviren Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı komutanlığında özel yetiştirilmiş 700 asker görev yapıyor ve komutanlığa ait 20 zırhlı araç bulunuyor.

Cunta lideri eski Genelkurmay Başkanı olabilir

Bazoum'un da selefi Issoufou'nun son derece güvendiği Tchiani ile devam ettiği ancak yakın zamanda Tchiani'yi görevden almaya hazırlandığı iddia ediliyor. Tchiani'nin yerine General Mohamed Toumba'nın atandığına ilişkin sahte kararname de bir süredir sosyal medyada dolaşıyordu. Tchiani'nin darbe yapmaya bu söylentilerin ciddiyet kazanmasıyla karar verdiği tahmin ediliyor.

Bir süredir orduda köklü değişikliğe gitmek istediği bilinen Bazoum'un nisanda Genelkurmay Başkanı Salifou Modi ve Jandarma Komutanı'nı görevden alması ordu içinde güvensizliğe yol açmıştı.

Tchiani'nin adı 2015'teki başarısız darbe girişiminde de geçmiş, o dönem tutuklanan askerler Tchiani'yi suçlasa da hakkında hiçbir zaman soruşturma açılmamıştı.

Cunta liderliğini de görevden alınan Modi'nin yapacağı iddia ediliyor. Modi, martta askeri hükümetin yönetimde olduğu Mali'yi ziyaret etmiş ülkeye döndükten birkaç gün sonra da görevden alınmıştı.

Modi'nin darbe hükümetleriyle olan ilişkisi Bazoum'u rahatsız etmiş ve Modi'yi ülkeden uzaklaştırmak için haziranda Abu Dabi Büyükelçisi olarak atamıştı.

AA