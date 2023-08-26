DAKAR AA- Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderilen belgede, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Itte'nin agremanının iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi.

Belgede, Büyükelçi Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini duyurmuştu.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.