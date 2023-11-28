Haber: Mert Osman Erman

Bu yasa, yetkililere Nijer'in geniş çölünde göçmenleri Libya ve Avrupa'ya taşıyan kaçakçılara karşı önlem almalarına izin veriyordu.

Ancak, Akdeniz üzerinden insan akışını azaltmak için AB ile birlikte çalışan Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Temmuz ayında bir darbe ile devrildi.

Genel Abdourahmane Tchiani o zamandan beri kendini yeni devlet başkanı ilan etti.

Hükümetin açıklamasında, 2015 yılındaki yasanın "Nijer'in ve vatandaşlarının çıkarlarını göz önüne almadığı" belirtilerek, söz konusu yasanın iptal edildiği duyuruldu.

Ayrıca, 2015 yılındaki yasa altında verilen mahkumiyetlerin "silineceği" ifade edildi.

Bu hamle, Nijer'in başkenti Niamey'deki yönetimin ülkenin egemenliği üzerinde yetki kullanma niyetini gösteriyor ve uluslararası baskıya karşı meydan okuma anlamına geliyor.

Yaz aylarındaki darbenin ardından AB, bu karasal Batı Afrika ülkesi ile tüm güvenlik işbirliğini askıya aldı.

AB'nin dış politika başkanı Josep Borrell, Temmuz ayında, ABD ve Fransa'ya katılarak Tchiani'yi lider olarak tanımamıştı. Ayrıca, Nijer'e bütçe yardımının süresiz olarak askıya alınacağını söyledi.

Avrupa Birliği'nin Afrika'dan gelen göç akışlarını yönetme stratejisi için bu, nasıl bir tepki vereceği henüz net değil.

2015 yılında, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan bir milyonun üzerinde sığınmacı ve göçmen bulunuyordu, bu da Nijer'in şimdi iptal edilen yasayı geçirmesi için bir itici güç oluşturdu.

Sonuç olarak, sayılar önemli ölçüde azaldı, ancak bu yasal düzenlemenin ardından yıllar içinde kaçakçılar şikayet ettiler.

Bachir Amma adlı bir kişi, 2019'da BBC'ye şunları söyledi: "Eğer yasa hafifletilirse, kesinlikle insan ticaretine geri dönerim. Bu, şu anda yaptığım herhangi bir şeyden çok daha fazla para kazandırdı, haftada 6.000 dolar [4.700 sterlin] kadar."

Ekledi ki yasanın sıkılığı, yakalanan kaçakçıların bir "uzun süre" hapis cezasına çarptırılabileceği ve araçlarının el konabileceği anlamına geliyordu.

Şimdi, kaçakçılık çetelerinin yasanın iptalini, göçmenleri bir kez daha Nijer'e komşu ülkeler olan Libya veya Cezayir'e, oradan da Avrupa'ya yönlendirmek için bir fırsat olarak görmesi endişe yaratıyor.

Nijer, Sahel olarak bilinen Afrika bölgesinin önemli bir parçasıdır - Atlas Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e uzanan bir kara kuşağı.