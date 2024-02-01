Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Lamine Zeine, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Lamine Zeine, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Lamine Zeine, deftere şunları yazdı:

"Türkiye'nin dünyadaki etkisi ve büyüklüğü Atatürk'ün ismiyle yakından bağlantılıdır.

Nijer Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı General Abdurrahmane Tchiani adına, Türklerin Babası, bağımsızlık savaşının kahramanı ve Cumhuriyet'in kurucusunun anısı önünde saygıyla eğiliyorum.

Eserleri, yaptıkları ve eylemleri barış, kalkınma ve egemenliğe sevdalı tüm halklara ve ülkelere ilham versin."